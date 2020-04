Už pomalu není ani na krmivo. Cirkusy chtějí otevřít v omezeném režimu

Jenom za krmivo pro zvířata platí větší cirkus kolem 10 tisíc korun denně, v celé zemi by podle Pavlíka mohlo jít o šest milionů korun měsíčně.



„Poslali jsme ministerstvům dopisy, že jsme připraveni v omezeném provozu otevřít,“ uvedl Pavlík. Podle něj nemá smysl omezovat počet návštěvníků 50 lidmi, jak s tím vláda počítá od 8. června, kdy by měly dostat první kulturní zařízení možnost otevřít.

Majitelé cirkusů nabízejí cestu snížením maximální kapacity sálu. „Je rozdíl, když uděláte akci pro 100 lidí v místnosti pro 100 lidí a akci pro 100 lidí v sále pro 300,“ dodal. V případě snížení kapacity na třetinu by tak diváci seděli ob dvě sedačky. „Jsme schopni zajistit dostatečné rozestupy, hygienu, vydezinfikování prostor,“ dodal.



Cirkusy jsou podle něj připravené fungovat přesně tak, jak to vláda vyžaduje po obchodech. „Neshledáváme jediný důvod k tomu, aby zákaz platilo v současné chvíli dál. Jinak musí vláda přijmout odpovědnost...a náležitě kompenzovat to, o co přicházíme,“ řekl Pavlík. Podle něj by cirkusy nechtěly kompenzovat zisk, ale alespoň pokrýt náklady.

Cirkusy také předložily výzvu Nejsme děti a uvedli, že kolegové z kulturní a sportovní branže se k ní můžou připojit.

„Přestaňte nás strašit prodlužováním svých omezení. Nejsme malé děti, abychom potřebovali vychovávat! Vládní omezení přece nemohou sloužit jako forma trestu. Zrušte zbytečné zákazy a zachovejte pouze ta funkční opatření, která mají prokazatelný smysl,“ vyzývají vládu. Pod iniciativou je kromě Pavlíka za Cirkusy společně podepsaný ředitel Cirkusu Humberto Hynek Navrátil.

Cirkusy podle něj už oslovilo ministerstvo zemědělství, se kterým konzultovaly případnou pomoc pro zvířata. Výslednou pomoc ale stát neschválil. Bezúročné půjčky nejsou podle Pavlíka řešením. V Česku je registrovaných zhruba 40 cirkusů.

O zvířata ze zoologických zahrad se stát částečně stará, ministerstvo životního prostředí na konci března informovalo, že jim poskytne peníze na nákup krmiva co nejrychleji po podání žádosti.