Kvůli cizinkám šli do karantény cestující z autobusu, taxikáři i číšník

Podle ředitelky pražské hygienické stanice Zdenky Jágrové byly podrobně zmapovány kontakty nakažených žen. Američanka a Ekvádorka přiletěly 24. února z Milána do Vídně, kde byly ubytovány v hotelu. Poté se přesouvaly do Budapešti, Brna a Prahy, kde bydlely v bytě pronajatém prostřednictvím internetové služby Airbnb.

Do karantény podle Jágrové museli jít řidič a 18 cestujících z autobusu, kterým dívky jely z Brna do Prahy. Izolaci neušli ani dva taxikáři, kteří je vezli do bytu a do nemocnice v Motole. Stejný osud potkal i číšníka z restaurace, kde byly na obědě. S taxikářem, který zajistil přesun do nemocnice, je rozhovor zde.

Byt, kde byly ubytovány, se týden nepronajímá a potom bude dezinfikován podle dohledem hygieniků. „Informovali jsme také Vídeň a maďarskou stranu,“ dodala Jágrová. Zatím není jasné, kolika lidí se karanténa dotkne v rakouské a maďarské metropoli.

Cizinky jsou nyní hospitalizovány v pražské Nemocnici Na Bulovce. Tam je izolována také třetí turistka, také Američanka, která cestovala s oběma ženami s prokázanou nákazou. U třetí turistky testy zatím vyšly negativně. Ale to předtím i u Ekvádorky, u které se nakonec ukázalo, že nakažena je také.

“Přibyla k nim ještě třetí kolegyně, která s nimi absolvovala tu cestu,“ upozornila Jágrová. „Cizinka je zcela bez obtíží, nicméně z preventivních důvodů jsme jí nedovolili odletět zpátky do Spojených států a zůstala také izolovaná na Bulovce,“ dodala.