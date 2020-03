V Česku je 904 nakažených, pozitivních testů je méně než ve čtvrtek

Nejvíce infikovaných je v Praze a Středočeském kraji, mezi nakaženými je více mužů než žen. Tři dosud vyléčení lidé jsou z Děčína, v pátek se uzdravila žena z Frýdku-Místku. Kvůli nákaze zatím v Česku nikdo nezemřel.

„Za včerejší den (pátek) jsme vyšetřili 2085 osob. Zapojujeme další laboratoře a zvládáme testovat čím dál víc lidí. Celkem jsme od začátku vyšetřili 13.704 osob,“ napsal na Twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO).

První tři případy oznámilo Česko 1. března, od té doby stát postupně zavedl mimořádná opatření proti šíření nákazy. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení pohybu i běžného života, lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem.

Zlínský kraj

Ve Zlínském kraji zůstává 47 lidí nakažených koronavirem. Vyplývá to z údajů k sobotním 8:00, které zveřejnila na svých webových stránkách Krajská hygienická stanice ve Zlíně. Počet nakažených v regionu se tedy přes noc nezměnil, je stejný jako v pátek odpoledne.

Nejvíce lidí, u nichž testy potvrdily nemoc COVID-19, je z Uherskohradišťska, a to 21. Deset je jich na Vsetínsku, devět na Zlínsku a sedm nakažených je na Kroměřížsku. Souhrnně se jedná o 26 mužů a 21 žen. „V 27 případech se jedná o cestovatelskou anamnézu a v 20 případech o kontaktní přenos,“ uvedl v pátek hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Ve věkové kategorii 45 až 54 let je 11 nakažených, v sobotu je jich ve věkové kategorii 25 až 34 let, sedm v kategorii 35 až 44 let, šest nakažených má mezi 55 a 64 lety, nakažených je také pět dětí mladších čtrnácti let a po čtyřech v kategorii 15 až 24 let a nad 65 let.

Krajští hygienici v pátek odpoledne zveřejnili i města a obce, odkud jednotliví nakažení jsou. Nejvíce, po sedmi lidech, jich bylo v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku a v Boršicích na Uherskohradišťsku.

První případ nákazy byl potvrzen minulý týden v pondělí, a to u dvaačtyřicetileté ženy z Rožnova pod Radhoštěm, která pobývala v Itálii. Ve čtvrtek krajské nemocnice informovaly o nakažené lékařce ve Vsetínské nemocnici a lékárnici v Kroměřížské nemocnici, nakažen byl i lékař na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji je 89 lidí nakažených nemocí COVID-19. Proti pátečnímu večeru počet potvrzených případů vzrostl o 15. Většinou šlo o lidi, které dohledali hygienici.



Nejvíce dohledaných případů má souvislost s výskytem nákazy v Opavě, ping-pongovým turnajem na Bruntálsku a školou ve Frýdku-Místku.



Ze statistiky hygieniků vyplývá, že v regionu převládá komunitní nákaza nad cestovatelskou v poměru 69 ku 20 případům. Nejvíce nakažených v kraji je na Frýdecko-Místecku, kde je 36 potvrzených případů, v Ostravě jich je 22. Opavsko má 12 nakažených, Bruntálsko devět a Novojičínsko tři. Nejméně potvrzených případů v kraji je na Karvinsku, kde jsou tři nakažení lidé.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji se do pátečního večera zvýšil počet nakažených novým typem koronaviru o dva na 62 lidí. Oba nové případy jsou z obvodů Litovel a Uničov na Olomoucku, které jsou od pondělí kvůli vyšší počtu nákaz preventivně uzavřeny. Celkem bylo v pátek večer v této uzavřené oblasti evidováno 54 případů nákaz.

V územním obvodu Litovel hygienici do pátečního večera zaznamenali 33 potvrzených případů nákazy koronavirem a na Uničovsku jich bylo 21. Po dvou případech registrují v územních obvodech Olomouc a Šternberk. Po jednom případě hlásí obvody Hranice, Šumperk, Zábřeh a Prostějov.

Uničov, Litovel a dalších 19 obcí v okolí je od pondělka uzavřeno kvůli šíření nákazy. Kromě dvou zdravotnických posádek v kraji začali zdravotníci z šesté polní nemocnice a Vojenské nemocnice Olomouc odebírat lidem vzorky v nově postaveném odběrném místě u Nových Zámků, na okraji postižené oblasti. Kapacitu má až 100 odběrů denně.

Kraj Vysočina

Na Vysočině přibyli v pátek dva nakažení novým koronavirem. Jsou z Havlíčkobrodska. Potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, je tak v kraji 14, většina na Havlíčkobrodsku.

Tři nemocní jsou na Ždársku, ostatní v okrese Havlíčkův Brod, kde je od pondělí uzavřena obec Kynice. Oslavy MDŽ se tam 7. března účastnil člověk z Prahy, který byl následně na nemoc pozitivně testován. První nemocné, kteří se nakazili v Kynicích, oznámili hygienici v pondělí.

Podle webu obce Kynice bylo v pátek v obci 84 lidí, 49 z nich má nařízenou karanténu kvůli tomu, že byli v kontaktu s nakaženými nebo s nimi žijí ve společné domácnosti. V obci jsou potvrzení dva nemocní.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách je 101 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem, od pátku jich přibylo 26. Jde zatím o největší denní nárůst případů v kraji.

Hygienici aktuálně evidují 45 lidí v karanténě, další posílají do karantény jejich praktičtí lékaři, tyto lidi ale hygienici neevidují. Testováno na možnou nákazu koronavirem bylo ve Středočeském kraji zatím 1204 lidí.



Nejvíce nakažených je na Mělnicku, a to 19 případů. Po něm je nejhorší situace na Praze-východ, kde je hlášeno 15 případů. Následují Benešovsko a Praha-západ, jež mají shodně 14 nakažených. Příbramsko hlásí osm případů, Berounsko a Nymbursko po šesti, Kladensko a Kolínsko po pěti a Kutnohorsko s Mladoboleslavskem po čtyřech případech. Nejlepší situace je na Rakovnicku, kde je evidovaný pouze jeden nakažený koronavirem.

„Naprostá většina pacientů má v této chvíli lehký průběh onemocnění. Jedná se vesměs o lidi s cestovatelskou anamnézou a jejich kontakty,“ uvedli hygienici.

V karanténě je kvůli možné nákaze koronavirem také ředitel středočeské záchranné služby Jiří Knor a 12 záchranářů. Dostali se do kontaktu s člověkem, u nějž byla nákaza potvrzena. „Nastalá personální situace nijak neohrožuje poskytování přednemocniční péče obyvatelům Středočeského kraje,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Královéhradecký kraj

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Královéhradeckém kraji vzrostl o jeden na 15 nemocných. Novým případem je muž z Hradce Králové, ročník narození 1967, který byl na pracovním pobytu ve Francii. Muž je v domácí izolaci, průběh jeho onemocnění je mírný.



Počet nemocných v kraji se neměnil od středy, kdy se zvýšil ze 12 na 14. Podle dosavadních informací byl průběh jejich onemocnění mírný a nikdo nebyl hospitalizován. Původ nákazy lze u nemocných v Královéhradeckém kraji stále dohledat.

Prvním nakaženým v Královéhradeckém kraji byl Američan, který trvale žije v Praze. V domácí karanténě je ale v Královéhradeckém kraji. Jeho případ byl potvrzen v pondělí 9. března.