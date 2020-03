Svědectví z Bostonu: toaletní papír není, lidé kupují zbraně

, aktualizováno

„Je to tady skoro jako v Čechách,“ říká osmapadesátiletá Dagmar Danielsová, která poté, co na začátku osmdesátých let emigrovala z tehdejšího Československa, žije v americkém Bostonu. Pracuje zde jako ošetřovatelka v doléčovacím ústavu. Do něj posílají pacienty po operacích z Bostonu i okolí.