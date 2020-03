Další laboratoře testují pod dozorem státu. Ta, jež odhalila dva případy, ale ne

Počet laboratoří v systému vyšetřování původce COVID-19 pod dohledem ministerstva zdravotnictví se rozšířil z pěti na osm. Státní zdravotní ústav uvedl, že laboratoře jako zdravotnická zařízení, musí mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován.

Je to proto, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy. Musí se také zapojit do hlášení vyšetřených výsledků a případný pozitivní nález musí potvrdit Národní referenční laboratoř.

Na novém seznamu chybí laboratoř Tilia, která odhalila dva z případů pozitivní nákazy v Česku, jeden potvrzený ze středy a druhý, u nějž se na oficiální výsledek zatím čeká.



Její vedoucí Soňa Peková v pátek sdělila iDNES.cz, že státní orgány na laboratoř uvalily takové formální požadavky, že je nedokáže splnit. „Takže bez ohledu na odbornost a schopnost vyšetření provádět toto dělat nesmíme,“ uvedla.



Ve čtvrtek řekla, že si stojí za tím, že její laboratoř postupovala v testech správně a že její výsledky jsou absolutně přesně. „Pokud máme sekvenci mikroorganismu, není přesnější způsob, jak virus identifikovat. Je to neprůstřelné a nezpochybnitelné. Žádný hlubší test není,“ upozornila.

V systému jsou nyní Národní referenční laboratoř SZÚ pro chřipku, Zdravotní ústav v Ostravě, Fakultní nemocnici Hradec Králové, Nemocnice České Budějovice, Fakultní nemocnici v Motole, Nemocnici Na Bulovce, laboratoře Agel Ostrava a Fakultní nemocnici Brno.



Další laboratoře, které se chtějí do testování také zapojit, mají kontaktovat SZÚ.



Testování v soukromých laboratořích

Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové ministerstvo zdravotnictví uzavřelo s většími soukromými laboratořemi takzvanou gentlemanskou dohodu, že testování provádět nebudou.



„Bylo ustanoveno několik pracovišť na území České republiky, kam se mají zájemci o testování obrátit, o dalším postupu se jedná. Situaci nepřetržitě vyhodnocujeme,“ vysvětlil mluvčí laboratoří Synlab Robert Hladil.

V pátečních Lidových novinách Prymula uvedl, že pokud pacientovi lékař ani hygienik test nedoporučí, ale on na něm trvá, bude odkázán na soukromou laboratoř, kde si odběr zaplatí. „Je to nyní připouštěno s tím, že laboratoře by měly být certifikované, měly by se nahlásit na Státní zdravotní ústav a měly by projít elementárním textem kvality,“ dodal pro LN.



O tom, kdo bude kvůli podezření na nákazu koronavirem testován, rozhoduje lékař a krajský hygienik. Není už rozhodující, z jakého severoitalského regionu se vrátil. V Praze a dalších krajích se už začalo s domácími odběry od pacientů, vyjíždí za nimi zdravotníci v ochranných oblecích.



Lidem zdravotníci z infekčního oddělení odebírají stěr z nosohltanu a vzorky krve. Testování se podle SZÚ opírá o přímý důkaz nukleové kyseliny nového typu koronaviru označovaného SARS-CoV-2. Testování trvá kvůli nutnosti namnožení těchto nukleových kyselin několik hodin. Rychlejší sérologické testy mají pouze podpůrnou roli, podle SZÚ jejich průkaznost komplikuje takzvané imunologické okno, tedy několikadenní interval od prvních příznaků do výskytu protilátek.