Na koronavirus by mohly testovat i veterinární ústavy, navrhlo ministerstvo

„Kolegové už řeší podrobnosti s Fakultní nemocnicí v Brně a věřím, že se brzy dotáhnou všechny formální náležitosti do konce, aby testování bylo našim ústavům umožněno. Bylo by to opravdu velké ulehčení pro všechny a do budoucna i další navýšení testovacích kapacit,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).



Podle Alfreda Hery, který je pověřený řízením ústavu veterinárního lékařství, nemůžou pracovníci ústavu kvůli bezpečnosti práce biologické vzorky odebírat. Tyto technické detaily se právě probírají s brněnskou nemocnicí.

„Před zahájením testování je nutné formální schválení pro rutinní analýzu vzorků od lidských pacientů. Na zajištění povolení nyní ústavy pracují,“ dodalo ministerstvo zemědělství.

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Česku ke dnešnímu ránu stoupl na 572. Podle aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví ve středu přibylo 110 nakažených, což je dosud nejvyšší denní počet zjištěných pozitivních případů. Vyléčeni zůstávají tři lidé. Počet testů překročil 9 400, ve středu laboratoře vyšetřily 1 738 lidí. Počet testovaných se zvyšuje.

Šéf krizového štábu Prymula komentoval současná opatření i stav nemocných: