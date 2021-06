Školám zbudou covidtesty, pro jistotu je uschovají. Použití v září není jisté

„Naplánovali jsme si to docela dobře a s testovacími sadami vyjdeme tak akorát. Případné zbylé sady si necháme na září,“ řekl ředitel Základní školy Pečky na Kolínsku Luboš Zajíc, který je současně i prezidentem Asociace ředitelů základních škol.

Jak to bude vypadat s případným testováním na začátku školního roku, ještě není jasné a vše se bude odvíjet od aktuálního počtu nakažených.

„Průběžně o tom jednáme s ministerstvem zdravotnictví. Aktuální stav vždy závisí od epidemiologické situace,“ řekla mluvčí školského resortu Aneta Lednová. Na otázky, jaké jsou plány s testováním po prázdninách na začátku příštího školního roku, ministerstvo zdravotnictví redakci iDNES.cz neodpovědělo.

Premiér Andrej Babiš ve vysílání Rádia Zet řekl, že by se očkované děti v září nemusely testovat. Děti od 12 let by se mohly začít registrovat k vakcinaci od začátku července. Do očkovacích center přijdou s dětmi zákonní zástupci a přítomný v nich bude muset být i pediatr. Vakcíny budou moci centra podávat ihned po 1. červenci, doplnil Babiš.

Testování do konce června, pak se uvidí

Antigenní testování ve školách v letošním školním roce podle ministerstva skončí k poslednímu červnu, kdy by se mělo rozdávat vysvědčení.

„Zásoby testů přesahující potřeby škol budou prozatím ponechány jednotlivým subjektům pro případné použití v příštím školním roce. Tyto testy tedy v tuto chvíli žádným způsobem nevrací,“ odpověděla iDNES.cz mluvčí resortu Aneta Lednová.



Ministerstvo školství rozeslalo do škol přes 15 milionů antigenních testů. Kromě toho zhruba 360 škol testuje pomocí PCR testů. Těmto školám bude ministerstvo školství proplácet zpětně podle vykázaného počtu testů 200 korun za testovaného.