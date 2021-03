Pořadatelé chystají letní tábory pro děti. Není jisté, zda se budou konat

Příprava dětského tábora trvá několik měsíců. Organizátoři vymýšlejí táborové hry, připravují prostory či domlouvají dodavatele. Teď jsou ale v nejistotě, protože s nimi ještě nikdo nejednal o tom, jak budou letošní dětské tábory a stanovená pravidla vypadat.



„Měli jsme se sejít s hlavní hygieničkou, ale tu nakonec odvolali a nastoupila paní Svrčinová, se kterou jsme se ještě nespojili. Máme několik návrhů, jak by tábory mohly fungovat. Dokážeme si představit například pravidelné testování dětí i ostatních v táboře, dodržování podobných pravidel jako v loňském roce. Jen je k tomu potřeba sjednotit také přístup krajských hygienických stanic,“ říká Miroslav Topinka, předseda představenstva Asociace dětské rekreace.



V týdenních turnusech by se testovalo asi 40 tisíc dětí, každoročně jich je na letních táborech podle Topinky zhruba 250 tisíc a zájem rodičů ani letos výrazněji neklesá. Loňské léto některé krajské hygienické stanice při podezření na koronavirus celý tábor otestovaly a izolovaly pak pozitivní případy. Jiné tábory zavíraly a posílaly účastníky domů.



„To mi přijde jako velmi nešťastné řešení, protože se zdroj nákazy nezjistí a děti se rozjedou po celé republice. Ideální by byl systém jako je v průmyslu, kdy se s pozitivním případem také nezavírá celá továrna,“ dodal.

Organizátory tak čeká jednání s ministerstvem zdravotnictví i hygienou. Jaké mají splňovat podmínky by potřebovali vědět v dubnu. Do vydání článku ministerstvo zdravotnictví na dotazy o připravovaných podmínkách redakci iDNES.cz neodpovědělo.



Opakování předchozích let

Vzhledem k nejistotě, jestli tábory proběhnou, nebo ne, se organizátoři nechtějí do větších příprav pouštět. Někteří tak budou opakovat program, který pořádali před lety.



„Otočíme sedm let starou táborovou hru. Vymýšlet novou, připravit se a nakoupit kostýmy, kdy nakonec tábor vůbec nemusí proběhnout, je příliš riskantní,“ říká Jiří Kiszely z Dětského letního tábora Eš u Pacova. Rodiče u nich s objednáváním tábora zatím vyčkávají, ale hodně se jich ozývá.

„Rezervované to mají děti, které jezdí pravidelně, ostatní zatím spíš čekají, jak se to celé vyvine. Oproti předchozím létům jsme s rezervacemi v tuto dobu asi na 40 procentech, hodně ale rodiče volají a ptají se, jak to bude,“ popisuje Kiszely. Případné náhrady jsou pak na domluvě. Kompenzačních programů v souvislosti s epidemií koronaviru má vláda několik, do žádného ale nespadají provozovatelé dětských letních táborů.



Odzimované jsou například i areály Nový Řadov, Eldoráro, Pražanka a Nežárka, kam jezdí děti s top-tábory. Podle Václava Vaněčka, který je pořádá, se připravují naplno. „Pevně věříme v bezproblémový průběh, stejně jako tomu bylo v loňském roce. Areály připravujeme a od května by nás měla čekat tradiční série přípravných víkendů. Táborníci se očividně těší, protože jsme přijali přes 2 500 přihlášek,“ popisuje Vaněček.



Putování s oddílem

V nejistotě jsou také skauti, kteří každoročně pořádají po republice desítky letních táborů s nejrůznější tématikou.



„Oddíly a střediska sice tábory plánují, přijímají přihlášky, ale musíme počítat s tím, že nic není jisté a věci se mohou měnit i na poslední chvíli. Doufáme ale, že se letošní léto podaří tak jako to minulé, kdy proběhly téměř všechny tábory jako obvykle,“ říká mluvčí skautů Barbora Trojak.



Některé tábory se konají v areálech, které mají stabilní zázemí a jsou k tomu určené. Jsou i tábory, kde se musí rezervovat louka a nyní je čas si taková místa domlouvat. Vedoucí oddílů musí už nyní od rodičů vybírat zálohy, plánovat místa na táboření či vyjednávat s hygienou, jak popisuje předseda Asociace turistických oddílů mládeže Tomáš Novotný.



„Přitom jistota není stoprocentní. Jen naděje, že se v našem zmateném a poněkud rozvráceném státě podaří epidemii v dubnu či květnu zkrotit a že letní tábory mají šanci. Vracení záloh je předčasné řešit, ale naši vedoucí se v drtivé většině osobně znají s rodiči dětí a věřím, že se s nimi dohodnou. Například že by vratka nebyla stoprocentní,“ doplňuje Tomáš Novotný. V loňském roce musel část peněz vracet například Pionýr.

„Jednalo se hlavně o uhrazené účastnické poplatky na velikonoční pobytové akce. Neuskutečnila se ani řada výjezdů do zahraničí včetně mezinárodního tábora ve Velké Británii. V případě letních táborů to bylo napínavé, ale naprostá většina z nich se nakonec mohla uskutečnit. V plném proudu jsou přípravy i na letošní rok,“ dodává mluvčí Pionýra Anna Mindlová

Problém by podle ní mohlo být shánění vedoucích. Tvoří je totiž středo- a vysokoškoláci, u kterých hrozí, že se jim část studijních povinností může přesunout právě do letní táborové sezony.