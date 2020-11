V chodbách ozvěna. Maturanti se vrací na střední školy zatím jako jediní

PŘEHLEDNĚ: Kdo a kdy se do škol vrátí Ve středu 25. listopadu se do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol , obnoví se v nich také praktická výuka do 20 žáků.

Od středy 25. listopadu se budou moci studenti posledních ročníků VŠ vzdělávat ve skupinách po 20 lidech . Platí to pro laboratorní nebo uměleckou výuku.

Od pondělí 30. listopadu se vrátí do tříd další žáci základních škol. Bez omezení první stupeň a deváté třídy, další třídy druhého stupně a nižších stupňů víceletých gymnázií se budou střídat v rotačním režimu týden distanční a týden prezenční výuky.