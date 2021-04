Testy prokázaly 2149 nakažených, je to druhý nejnižší nárůst od začátku roku

V sobotu testy prokázaly 2 149 případů covidu. Byl to druhý nejnižší denní nárůst od začátku roku. Do statistik se ale promítají Velikonoce, kdy se méně testuje i očkuje. Celkový počet úmrtí lidí s potvrzeným koronavirem v Česku od začátku epidemie se blíží 27 tisícům. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.