Skóre PES je na čtvrtém stupni. Vláda se ale řídí naplněností nemocnic

Index se zhoršil kvůli mezitýdennímu nárůstu hospitalizací pacientů, u nichž se covid-19 prokázal až v nemocnici. V nemocnicích bylo v pátek podle statistik 5 756 lidí s covidem, to je o asi 180 méně než předchozí den a o 150 méně než o týden dřív. Ve vážném stavu je 1 018 pacientů.

Reprodukční číslo udávající rychlost šíření koronaviru oproti pátku mírně stouplo na 1,04. Výši skóre to ale neovlivnilo. Data vyplývají z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.



Původně se indexem PES měla řídit opatření proti šíření koronaviru, ale nyní už jeho hodnota není relevantní, protože hlavním ukazatelů je pro vládu naplněnost nemocnic. Ve srovnání s předchozím dnem se výrazně nezměnily čtyři základní ukazatele, z nichž se skóre počítá.

Kromě zjednodušeného reprodukčního čísla se výpočet řídí průměrem počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenním průměrem nakažených mezi seniory a podílem hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici. Oproti pátku byl růst podílu hospitalizací sice minimální, statistici ale připočetli dva trestné body za jeho mezitýdenní nárůst.

Rozhoduje kapacita nemocnic, řekl ministr Blatný

Pátý stupeň PES má platit, když je rizikové skóre systému na 76 či více bodech ze sta. Nejvyšší hodnoty dosáhl index na začátku roku, kdy se tři dny držel na 90 bodech. Od 14. ledna, kdy klesl na 75 bodů, se už nedostal na víc než 73 bodů. Při loňském zavedení indexu PES ministerstvo uvádělo, že zmírnění opatření se má zvážit, zůstane-li index rizika aspoň sedm dní v nižším pásmu.

Minulý týden však ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že index PES už nemá pro určování opatření význam, rozhodující je uvolnit přetížené nemocnice. Situace se podle něj nelepší, protiepidemická opatření přestala fungovat a nemocnice jsou na hraně kapacit.



V pondělí vláda posoudí možná další zpřísnění, ve hře může být i omezení pohybu mezi kraji. Řešit má například scénář návratu více dětí do škol, řekl premi=rův poradce Roman Prymula. Mohlo by se to týkat žáků prvního stupně základních škol i maturitních ročníků.