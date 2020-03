Poslanci kvůli koronaviru ukončí schůzi. Riziko je vysoké, řekl Vondráček

Poslanci se na řádné schůzi sejdou znovu v dubnu. Podle Vondráčka jde o preventivní opatření kvůli zabránění šíření koronaviru. „Rizíko je příliš vysoké,“ řekl ve Sněmovně Vondráček.

„Opatření se dělá, protože se tu pohybuje až 600 lidí. Jde o prevenci, kdyby jen jeden člen vlády měl koronavirus, tak by všichni museli do karantény,“ potvrdil iDNES.cz šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka

„Práce Sněmovny nekončí. Výbory se budou scházet podle dohody,“ uvedl místopředseda Sněmovny za SPD Tomia Okamura.



Poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík řekl iDNES.cz, že o ukončení schůze stáli vládní poslanci. Vondráček řekl, že se pro tento krok rozhodl po konzultaci s premiérem Andrejem Babišem a ministry, dohodly se na tom poslanecké kluby.



„Mají pro to pochopení všichni. Je to preventivní opatření, jsme shromáždění 200 lidí, dalších 200 asistentů poslanců, plus stejný počet zaměstnanců,“ řekl Vondráček. Pokud by se ve Sněmovně vyskytla infikovaná osoba, je podle šéfa Sněmovny poměrně vysoké riziko, že by se nákaza rozšířila.

Ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že Sněmovna úplně fungovat přestat nemůže. Sešla by se, kdyby byl v souvislosti s koronavirem vyhlášen stav nouze.