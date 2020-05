Návrat Slováků bez trvalého pobytu u nás má háček. Museli by do karantény

Na problém narazila například studentka Lucia Brisudová, která již šest let žije v Olomouci. Své rodiče neviděla téměř tři měsíce. Doktorandka přírodovědecké fakulty chtěla uvolnění podmínek pro přechod hranic využít v pátek večer.

Návrat do Česka plánovala v neděli odpoledne. „Narazila jsem však na problém, že pokud nemám přechodný nebo trvalý pobyt v České republice, nemám právo tuto výjimku na 48 hodin využít. Musela bych být dva týdny v karanténě právě proto, že tady nemám přechodný nebo trvalý pobyt,“ řekla Brisudová. Tuto informaci jí potvrdili i na slovenské covid lince.



Potíže s krátkodobým návratem domů měla nejen ona, ale i řada dalších jejích slovenských přátel. Týká se to především slovenských studentů, jen na Univerzitě Palackého jich studuje přes dva tisíce.

„Můžeme se vrátit pouze tehdy, pokud bychom byli dva týdny v karanténě. Po návratu bych se zase nemohla vrátit natrvalo do České republiky, ale jen na dva dny,“ doplnila Brisudová.

Paradoxem je, že pokud by ale na Slovensko jela se svým českým přítelem, on by po vyplnění formalit mohl bez potíží za hranicemi 48 hodin pobýt a neměl by problém ani po návratu. „Já na to zatím právo nemám,“ podotkla.

Doktorandka žije v Česku šest let a dosud si přechodný pobyt nezařizovala, nebyl k tomu i vzhledem k členství obou zemí v Evropské unii důvod. Podle ministerstva vnitra potvrzení o přechodném pobytu není podmínkou pobytu občana EU na území Česka, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá, či nikoliv.

Počká na úplné otevření hranic

Lucia Brisudová žije v bytě s nájemní smlouvou, v Olomouci platí například i komunální odpad. Východiskem z této situace je podle ní počkat na úplné uvolnění přechodu hranic nebo si vyřešit přechodný pobyt.

„Začala jsem ho řešit až v této kritické situaci, ale zatím se mi nepodařilo všechno vyřídit. Bude pro mě zřejmě rychlejší počkat na otevření hranic pro všechny,“ doplnila s tím, že systém není doladěný.

Volnější režim při překračování hranic, při němž však musejí zájemci prokázat délku pobytu, platí od středy mezi Českem, Slovenskem a Maďarskem. Hranice byly dosud uzavřeny kvůli přísným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru. Obyvatelé Česka, Slovenska a Maďarska mohou mezi těmito státy cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény. Podmínkou ale je, že se zpět do své země vrátí do 48 hodin.