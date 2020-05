Při otevírání škol panuje chaos, stěžují si sborově učitelé i ředitelé škol

Mateřské, základní i střední školy dostaly o víkendu z ministerstva metodické pokyny, co musí pro otevření školy dodržet. Někteří ředitelé tak měli na přípravu dva dny, protože už v pondělí znovu otevřely některé mateřinky. Zaslané materiály jsou ale pro školy vydávané za doporučení, tím se například podle spolku Pedagogická komora zbavuje ministerstvo odpovědnosti zajistit vzdělávacím zařízením adekvátní podmínky pro jejich fungování.

„Například školský zákon neobsahuje pojmy jako výuka na dálku nebo školní skupina, distanční výuku na základních školách neumožňuje vlastně vůbec,“ upozorňuje prezident spolku Radek Sárközi, že základní pravidla přitom musí být ukotvena v zákonech a vyhláškách. Nutno ale dodat, že se v souvislosti s koronavirem jedná o novou situaci, kterou nemohlo ministerstvo předvídat.

Obědy na tři hodiny?

Viceprezident Asociace ředitelů základních škol a současně také ředitel ZŠ Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko vidí problémy hned v několika oblastech. Jedním z největších je vydávání obědů, během kterého se musí dodržovat nejen hygienická pravidla, ale i rozestupy a doba v jídelnách.

„Když přijde do školy jen na první stupeň 150 dětí, tak vydávání obědů jen pro těch 10 skupin bude trvat přes 3 a půl hodiny. To nevím, jak to má v praxi vypadat. Ministerstvo dalo sice ředitelům volnou ruku, ale až příliš. Nemáme přesnější pravidla a jako ředitelé se vystavujeme riziku různých žalob, že jsme nezajistili dostatečné bezpečí, pokud se objeví někdo nakažený,“ říká Jirásko.

Shoda nepanuje v řadách Asociace ředitelů základních škol ani v otázce neplaceného volna pro učitele. To si totiž mají vzít ti, kteří jsou v rizikové skupině, a nebude pro ně možné zajistit jinou pracovní činnost – například práci z domova a pokračování v distanční výuce pro ostatní žáky.

„Neplacené volno nemůžu učiteli dát, pokud má ještě nevybrané dny dovolené. Navíc musí být zařazení do rizikové skupiny potvrzené od lékaře. Takže mi přijde logické, aby si učitel vzal nemocenskou a ne neplacené volno, ze kterého nebude mít nic. Navíc má řada škol v rámci vnitřních předpisů stanovené, že si učitel nemůže vzít neplacené volno, pokud si může vzít dovolenou,“ dodává ředitel Jirásko. Zaměstnavatel také nemůže neplacené volno zaměstnancům nařídit, takže v této situaci je to celé spíš o dohodě.

Deváté třídy i obědy se zvládnou, říká Plaga

Ředitel Jaroslav Jirásko se podivuje i nad otevřením devátých tříd, o kterých se dříve nemluvilo a školy se na to nepřipravovaly. Ministr školství Robert Plaga ale krok ohledně devátých tříd hájí tím, že vzdělávání nemá být jen příprava na zkoušky. „Jenže kvůli nouzové situaci došlo k tomu, že pro přijímací zkoušky bude jen jeden termín, a proto jsem velmi rád, že se nám podařilo ve zlepšené epidemiologické situaci prosadit návrat žáků 9. tříd od 11. května,“ řekl pro MF DNES ministr.

Počty učitelů V Česku je podle statistické ročenky ministerstva školství necelých 4 200 základních škol. Vyučuje v nich přibližně 82 300 pedagogů. Na základních a středních školách u nás celkem působí bezmála 116 tisíc učitelů.

Jiné je to v otázce obědů. Ty mají děti dostávat od personálu včetně příborů, musí mít mezi sebou stále rozestupy a v jídelně se také musí zdržovat jen jedna skupina, aby nedošlo k jejich mísení.„Pokud se obědy budou vydávat postupně, budou se zachovávat dvoumetrové odstupy, tak by jídelny mohly fungovat. Kdyby to v některých jídelnách zajistit nešlo, je možný i režim studených obědů a jejich konzumace ve třídě v homogenních skupinách. Věřím, že pravidla budou proveditelná,“ říká Plaga.

Ve čtvrtek vláda veřejnost informovala, že po přerušení výuky kvůli nemoci covid-19 umožní od 11. května návrat do školy deváťákům, ať se mohou připravovat na přijímací zkoušky. Podle schválených pravidel musí školy po návratu části žáků zajistit, aby dětí při příchodu do školy nebylo moc na jednom místě.

Už dříve ministerstvo deklarovalo, že žáci nebudou muset nosit roušky, pokud ve třídě budou mezi nimi dostatečné rozestupy, nasadit je budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole. Ministr Plaga v pátek také ještě jednou zdůraznil, že návrat deváťáků bude dobrovolný a žáci se budou moci scházet na konzultacích do 15 lidí.