Nařizovat rozestupy před budovou není v naší moci, říkají školy bez areálu

Hygienický manuál, který ministerstvo školství rozeslalo školám na začátku května obsahuje také pasáž, ve které se říká, že mají školy zařídit dvoumetrové rozestupy před budovou a organizovat chod osob.

Ředitelé některých škol to však považují za nemožné. Jde zejména o školy, které nemají vlastní areál a nachází se hned na ulici. Do veřejného prostranství nemohou zasahovat, tvrdí.

Například předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií si nemyslí, že je v její gesci organizovat pohyb na ulici před školou, kde chodí i ostatní lidé. Ke přijímacím zkouškám proto požádala o součinnost městskou policii.

Rozestupy na veřejnosti

Školy se vesměs dělí na dva typy. Ty, které mají vlastní areál, který mohou spravovat, a ty, které žádný nemají. Vchod škol bez vlastního pozemku se nachází přímo na ulici města či obce.

„Problém je v tom, že to není náš pozemek. Je to veřejné prostranství a já se nedomnívám, že my bychom byli oprávněni regulovat pohyb na veřejném prostranství,“ řekla pro iDNES.cz předsedkyně AŘG a ředitelka Gymnázia nad Šotolou Renata Schejbalová.

Podle ředitelky se problém dotýká poloviny gymnázií v Praze, kde jich velká část vlastní areál nemá.

S tím souhlasí ředitelka Gymnázia Jana Keplera Ivana Landsingerová. „My to opravdu organizovat nebudeme. Máme v úmyslu požádat městskou policii, jestli by se nepostavila před školu. Uchazeče budeme dovnitř pouštět postupně,“ říká. Kromě pravomocí na to nemá školy podle ředitelky ani personální kapacity.

„Tím veřejným prostorem projíždí maminky s kočárky, chodí tudy jiní studenti i normální lidé, kteří jdou na nákup nebo domů,“ říká Landsingerová. Škola je navíc v bezprostřední blízkosti tramvajové zastávky.

Podle ředitelky navíc nemůžou zaměstnanci školy chodit před budovou a legitimovat lidi před ní kvůli tomu, jestli k sobě patří, nebo ne. Na rodinu se totiž opatření nevztahují.

Stovky lidí kontrolovat nejde

V tuto chvíli chodí na střední školy pouze maturanti, brzy se však situace zhorší. Větší střední školy očekávají několik stovek uchazečů k letošním přijímacím zkouškám. Právě pro ně to může být problém.

„Teď to nezajišťujeme, protože nám sem chodí pár maturantů, ale během přijímacích zkoušek nám sem najednou přijde třeba přes pět set dětí plus rodiče,“ říká Schejbalová. „To zkrátka není možné, abychom tam ty rozestupy zajistili,“ dodává.

Škola proto požádala o pomoc v den konání přijímacích zkoušek městskou policii. „Jelikož my nejsme kompetentní k tomu, abychom zajišťovali dodržování pořádku, tak jsem požádala o součinnost policii,“ vysvětluje ředitelka, která přesto nevěří, že se podaří rozestupy v takovém množství udržet.

Podobné množství, asi čtyři sta dětí, očekává také jenom na první termín přijímaček Gymnázium Budějovická. Takový počet se nepodaří udržet s dvoumetrovými rozestupy.

„Před naší školou je to fyzicky nemožné. To bychom je museli řadit tak, že ta fronta bude dlouhá přes osm set metrů,“ myslí si ředitelka. „Ve škole my už to samozřejmě zařídíme, ale před budovou si myslím, že to bude velice obtížné,“ dodává.

Škola má výhodu v tom, že disponuje menším areálem. Uchazečů bude však tolik, že se do něj jen stěží všichni vejdou. „My tady v parku můžeme ty lidi organizovat, ale dál už ne, protože pak už je veřejný chodník,“ říká ředitelka Gymnázia Budějovická. Očekává, že se fronta potáhne i mimo areál.

Vedení gymnázia také poprosí o spolupráci policii. Na rozdíl od ostatních to však dělá kvůli velkému počtu uchazečů u přijímaček běžně. „Poprosíme ji, jestli by nedohlédla na to shromáždění a jestli by rodiče a děti neupozorňovala na ty rozestupy,“ vysvětluje Bednářová.

Postupný příchod

Podle ministerstva platí hygienické pokyny pro všechny školy. Pokud nemají areál, mohou prý využít alternativní způsoby.

„Manuál například zmiňuje rozvržení času příchodu žáků. Prakticky se to projeví v jiném času začátku vzdělávacích aktivit jednotlivých ročníků nebo skupin žáků. Jinou možností je organizovat příchod žáků přímo na místě před vchodem do svých skupin, které jsou pak odvedeny do tříd,“ sdělila mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Školy budou kromě spolupráce policie využívat právě třeba postupné příchody nebo zkracování fronty tím, že umožní části uchazečů vstoupit do vestibulu.

„My jsme řekli, že na to mají čtvrt hodiny. Školu otevřeme v konkrétním časovém okně, během kterého by se ty děti měly dostat dovnitř a do tříd,“ popisuje ředitelka Landsingerová.

Gymnázia zároveň upozorňují na dodržování hygienických opatření v rozeslaných pozvánkách a na webu.