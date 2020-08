Jak dohnat nedostatky a rozpoznat lenochy. Pomoci má školení pro učitele

Od jara byla školní docházka pro děti i učitele velká neznámá. Od 11. března se muselo učit na dálku. Po více než polovině roku, kdy se někteří žáci učili jenom z domova a ani během uvolnění do školy nechodili, mohou učitelé absolvovat školení, jak si s návratem do lavic poradit. Tým projektu SYPO spadá pod Národní pedagogický institut.

Počítá se s tím, že někteří žáci budou mít ve znalostech mezery, protože výuku na dálku buď těžko snášeli, nebo se jí záměrně vyhýbali. Tým nyní musí učitelům pomoci s metodickými postupy, jak takové lenochy mezi dětmi rozeznat a hlavně – jak je motivovat, aby látku co nejrychleji dohnali.



„V první řadě budeme jako učitelé muset zjistit, kde ty mezery žáci mají. Není tak podle mě dobré hned začít známkovat, ale například pomocí aktivit v hodinách postupně zjišťovat, jak na tom děti po pauze jsou,“ říká učitelka Patra Vaňková ze Základní školy Lupáčova v Praze.

Mentoři pro školy

Podle Vaňkové však bude každopádně po celé republice přechod zpátky do lavic složitější, než tomu bylo dříve. Pomoci by mohly například individuální konzultace pro děti, které budou mít viditelné problémy.



„Podpora bude z naší strany systematická. Školy mohou využívat mentora, který bude pracovat s několika školami najednou. Zaměřovat se chceme na výuku jednotlivých předmětů a poradenství, jak by se k tomu měli učitelé stavět, aby byl návrat co nejjednodušší pro všechny,“ říká manažer projektu Jiří Nekola.



SYPO doporučuje učitelům konkrétní postupy, jak na to. Co mají například dělat, aby se předešlo případné nákaze ve škole a v neposlední řadě připravit učitele na možný scénář, že se některá škola uzavře kvůli výskytu nemoci covid-19. Během školení se také školitelé z Národního pedagogického institutu zaměřují na výuku na dálku i na to, jak by měla vypadat, aby byla organizovaná a nebyl v ní zmatek.