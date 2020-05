Vše je na bedrech ředitelů, otevírání škol nemá pravidla, vadí odborům

Při otevírání škol má hlavní slovo ministerstvo zdravotnictví, které je také v březnu rozhodlo zavřít. Resort školství pak musí splnit zadané pokyny, aby se třídy opět otevřely žákům a studentům.

Ministerstvo pod vedením Roberta Plagy proto během víkendu rozesílalo školám manuál, co mají dělat. Ten je však podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka postavený až příliš na doporučeních než jasných pokynech.

„Všechno bude ležet na bedrech ředitelů škol a jejich improvizaci, při které ale nesmí nic podcenit. Manuál, který ministerstvo školství připravilo, je jen jakýmsi ‚nezávazným návodem’ i v tak důležitých bodech, jako je dezinfekce učeben,“ říká o pokynech z ministerstva Dobšík.

Ministerstvo školství podle mluvčí Anety Lednové při tvorbě manuálů úzce spolupracovalo s epidemiologickým týmem ministerstva zdravotnictví v čele s Rastislavem Maďarem a primární byla proveditelnost na českých školách.

„Přihlédli jsme také na manuály ze zahraničí, například Rakouska či Německa, které jsou ve srovnání s těmi našimi dokonce ještě stručnější. Jsme toho názoru, že vznikl rozumný kompromis a každý ředitel tak má možnost instrukce z manuálu na své škole realizovat a přizpůsobit je na míru svému zařízení,“ řekla Lednová s tím, že ředitel zná svou školu nejlépe a české školství je natolik různorodé, že by striktní pokyny by byly kontraproduktivní.

Ministerstvo školství až na třetím místě

Odboráři považují za jeden z největších problémů fakt, že manuál nepamatuje na bezpečnost a ochranu zaměstnanců škol a neplacené volno pro učitele.

„Ředitel bude muset například rozhodnout, v jakém režimu u nich bude nošení roušek či štítů. Otázkou je, kolik pedagogických i nepedagogických pracovníků bude v režimu rizikových skupin, pokud nebudou moci z důvodů nemoci nebo věku nastoupit do školy. Manuál uvádí, že jim žádná odměna nenáleží a budou donuceni si vzít neplacené volno. To je pro nás naprosto nepřijatelné,“ dodal.

Ze zákona ale není možné, aby zaměstnavatel neplacené volno nařídil. Řešení formou neplaceného volna je navíc agendou ministerstva práce a sociálních věcí.

Rizikovou skupinu musí učitelům potvrdit lékař, takže by v určitých případech mohli mít nárok na nemocenskou. „Ohledně nemocenské čekáme na vyjádření k aplikaci zákoníku práce pro rizikové skupiny z gesčně příslušného MPSV. Jedná se o pracovně právní problematiku,“ řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Učitelé, kteří spadají do rizikové skupiny a mají například imunosupresivní léčbu, jsou po transplantaci nebo jsou straší 65 let, mají mít od ředitele primárně zadanou práci a například pokračovat v distanční výuce. Ministerstvo školství je v této situaci však paradoxně až třetí resort v řadě, který problematiku řeší.

Poté, co se 11. března kvůli šíření nového typu koronaviru školy uzavřely, se pro některé žáky znovu otevřou přesně o dva měsíce později. Od 11. května se mohou vrátit žáci devátých tříd, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky. Od 25. května se do lavic vrátí také první stupeň. Rozhodnutí je ale až do konce školního roku v rukou ředitele školy.

