Do školy se vrátí jen první stupeň, maturity budou, přijímačky v červnu

Ministr školství Robert Plaga zdůraznil, že otevírání škol se řídí rozhodnutími ministerstva zdravotnictví. „Plán je realizovatelný za předpokladu, že se epidemiologická situace bude vyvíjet dobře,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Do června nebude školní docházka povinná, děti také tentokrát nedostanou klasické vysvědčení. Školy dostanou návod, jak žáky zhodnotit.



Fázové uvolňování omezení by mělo podle ministra školství postupovat v několika vlnách. Jako první má uvolnění zasáhnout vysoké školy, od 20. dubna budou pro studenty jejich posledních ročníků možné individuální aktivity jako jsou například konzultace nebo zkoušky. Ale pouze do počtu pěti osob.

V případě dobrého průběhu epidemie koronaviru by měly jako druhé otevřít 11. května své dveře střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Ovšem také pouze pro žáky závěrečných ročníků. „Dle podmínek školy byla nakombinována vzdálená výuka a konzultace, samozřejmě za dodržení přísných hygienických opatřeních,“ dodal Plaga.

Další vlna následuje 25. května, kdy ministerstvo umožní osobní pobyt žáků prvního stupně na základních školách formou školních skupin. Plaga doporučuje skupiny po 15 dětech a bez možnosti složení skupiny průběžně měnit. Družiny fungovat nebudou.

„Roušky budou doporučeny, ale o nošení rozhodne vyučující. Pokud děti budou v lavicích daleko od sebe, tak nebude nutné, aby roušky měly,“ vyjádřil se ministr školství k problematice roušek u dětí. Zakrytí úst však bude povinné ve společných prostorách škol.



Nejdříve od 1. června v závislosti na epidemii budou moci studenti vykonat maturitní a závěrečné zkoušky. V červnu se také odehrají přijímací zkoušky na střední školy a formou třídních hodin či konzultací by se do škol mohli v posledním měsíci školního roku vrátit i žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci mimo závěrečný ročník. Pro ně bude ale do konce roku převažovat výuka na dálku, uvedl ministr.



Individuální výuka na Základních uměleckých školách a jazykových školách může začít 11. května, stejně jako prezenční výuka v dětských domovech a diagnostických ústavech. S aktivitami ve skupinách do pěti dětí pak budou moci umělecké a jazykové školy začít spolu například s domovy dětí a mládeže 25. května.

Ministerstvo zdravotnictví nechalo na zřizovatelích, zda nechají otevřené mateřské školy. Většina jich provoz omezila. Plaga dnes zopakoval, že je na zřizovatelích, zda dokážou zajistit v mateřinkách podmínky dané ministerstvem zdravotnictví.