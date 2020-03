Domovy seniorů musí pravidelně měřit teplotu a vytvořit zóny pro nakažené

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Praxe ukazuje, že máme mnoho seniorních pacientů, kteří mohou být nemocí Covid 19 ohroženi,“ řekl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na základě doporučení odborníků se resort rozhodl zpřísnit opatření v domovech pro seniory.



Domovy pro seniory musí kromě pravidelného měření teploty deset procent kapacity vyhradit pro případné nakažené, nařídilo ministerstvo. Musí mít pro ně samostatné koupelny a toalety.



Jak ministr Vojtěch shrnul, nadále platí striktní zákaz návštěv, zákaz vstupu zbytným pracovníků a omezení pohybu klientů v zařízení. S tím souvisí i omezení společných aktivit.

Nově platí i pravidelné měření teploty dvakrát denně. Pokud teplota převýší 38 stupňů, musí být klient neprodleně izolován. Stejně tak se musí přistupovat i k zaměstnancům.



Některá zařízení sociálních služeb se podle náměstka Prymuly snaží zbavit nakažených seniorů s COVID-19 tím, že je chtějí umístit do nemocnic. Jak zároveň podotkl ministr Vojtěch, není reálné testovat všechny seniory umístěné v pobytových zařízeních. Vedlo by to k zahlcení kapacit laboratoří.