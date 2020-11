V nutnosti na 24 hodin. ČR mění pravidla cestování do červených zemí

Změny v pondělí oznámilo ministerstvo zahraničí. Kontroly budou namátkové. Červené jsou v semaforu všechny státy sousedící s ČR a také další evropské země s výjimkou Řecka, Estonska, Finska, Norska, Dánska, Irska, Islandu a Vatikánu.



MZV ČR @mzvcr ⚠️ Od 17. listopadu PRODLUŽUJEME možnost cestovat v nutných případech do červených zemí až na 24 hodin bez testu - platí pro zdravotní, rodinné, obchodní nebo pracovní důvody - kontroly namátkové. https://t.co/R5oVXQVLn4 oblíbit odpovědět

Znamená to, že mají vysokou míru rizika nákazy, tedy podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100 000 obyvatel za poslední dva týdny.

U „červených“ států jinak platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Nesezdaným párům nová pravidla umožní setkat se i s partnerem ze země, odkud je do ČR třeba vízum. Podmínkou Cestovatelský semafor se mění. Dočervena se zbarví Lotyšsko i Litva zůstává podle ministerstva zahraničí doložit dlouhodobý vztah.



Dosud to páry dělaly čestným potvrzením o dlouhotrvajícím vztahu a dokladem například o rezervaci termínu svatby na matrice, o společné nájemní smlouvě nebo společných cestách. Páry mohou o vztahu ujistit také společným účtem v bance, společné fotografie ministerstvo neuznává.