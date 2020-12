Klaus, Faltýnek a Prymula mají dostat pokutu tři tisíce za nenošení roušky

Poslanci za hnutí ANO a předsedovi poslaneckého klubu Jaroslavu Faltýnkovi zatím žádné vyrozumění nepřišlo.

„Bohužel to nemůžu potvrdit, nikdo mě stále nekontaktoval a je to škoda. Rád bych konečně věděl, co jsem vlastně porušil a podřídil se rozhodnutí správních orgánů,“ napsal na dotaz iDNES.cz Jaroslav Faltýnek.

Mediálně známé případy nenošení roušek na veřejnosti v době, kdy to bylo povinné, uzavřela Krajská hygienická stanice v Praze. Podle informací České televize mají Václav Klaus starší, Jaroslav Faltýnek a Roman Prymula dostat v nejbližších dnech vyrozumění o pokutě tři tisíce korun.

Roman Prymula se s Jaroslavem Faltýnkem sešel 21. října v noci v jedné z restaurací na pražském Vyšehradě. Schůzku zachytil fotograf Blesku, který tehdejšího ministra zdravotnictví vyfotil bez roušky. Na konci října přitom byly restaurace zavřené a roušky byly povinné.

Prymula, který prosazoval přísnější opatření, tehdy odmítal, že by porušil opatření. Za večer se následně omluvil a po zveřejnění fotografií rezignoval. Během noci vyšel z restaurace také Jaroslav Faltýnek z ANO, se kterým se Prymula sešel. Ani on neměl roušku, když se před podnikem s majitelem restaurace bavil.



Klaus: Na Národní třídě bez nasazené roušky

Řada politiků se zúčastnila vzpomínkových akcí na 17. listopad, které se po Česku konaly. Na Národní třídu přišel i bývalý prezident Václav Klaus, který neměl nasazenou roušku. Celou dobu ji měl pod bradou a nenasadil si jí ani při rozhovoru s novináři. Ke správnímu řízení předali případ policisté.

Policie mohla dát na místě pokutu do 10 tisíc korun, nebo přestupek oznámit. „V tomto případě jsme zvolili druhou variantu,“ řekl v listopadu iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.



Bývalému prezidentovi ve správním řízení hrozila pokuta až do výše dvou milionů korun. Klaus se k rouškám staví odmítavě dlouhodobě. Neměl ji nasazenou ani při připomínce 28. října před Obecním domem v Praze.

Tehdy si ji nevzal záměrně s vysvětlením, že má svou představu o jejich významu. Příznivci roušek jsou podle Klause stejní lidé, kteří vítají migranty, přejí si posílení Evropské unie a rychlé přijetí eura. Exprezident také prohlásil, že považuje covid-19 za víc než „pouhou“ nemoc a její zneužití za nástroj k přeměně světa.

Rouškaři jsou vítači migrantů, za nenošení se neomluvím, řekl Klaus: