Zarouškovaný národ. Ožívají spory, zda jsou opatření na místě

Nynější doba příznivě hovoří zejména o nízkých počtech hospitalizovaných pacientů s vážným průběhem nemoci covid-19. Hygienici opakují, že pro zdravého člověka koronavirus prakticky nepředstavuje hrozbu a většina nakažených nemá příznaky. Ministerstvo zdravotnictví v čele s Adamem Vojtěchem nová opatření zdůvodnilo očekáváním, že nákaza na podzim může mít horší průběh, a také potřebou ochrany rizikových skupin.

“Musíme vnímat, že to riziko té nemoci tady je, že jsou tady zranitelné skupiny, které také cestují v té tramvaji. Že jsou tady lidé po onkologickém onemocnění, kteří mají oslabenou imunitu, a také chtějí někam cestovat v té tramvaji,“ řekl ministr na páteční tiskové konferenci.

Roušky, které se od 1. září plošně vrací do hromadné dopravy, na úřady a do zdravotnických a sociálních zařízení, tak mají především zabránit nákaze lidí s oslabenou imunitou či seniorů.

Nepřímou odpověď mu na tuto argumentaci dal jeden z organizátorů nedělní protirouškové demonstrace v Praze. Podle Václava Malinovského ať tedy zranitelní lidé nosí respirátory stupně FFP3, které by je měly bezpečně chránit.

A pak je tu opačný protiargument. Proč jsou tedy roušky povinné jen v dopravě a na úřadech, ale ne v kavárně, či divadle, kde je člověk mnohem delší dobu vystaven možné nákaze?

Puristé pak vidí chyby i na samotných rouškách. Když většina lidí už nosí roušky opakovaně, bez dezinfikování, efekt se ztrácí. Už na počátku epidemie se hovořilo i o potřebě dvoumetrových odstupů, včetně nošení roušek.

Co na to lékaři

Proti rouškám se ozývají i významné osobnosti českého lékařství. Přednostka Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze Martina Vašáková znovuzavedení roušek označila za iracionální krok. „Co je na tom zdravého, když budou lidé po dlouhé hodiny uzavření se svými vlastními bakteriemi,“ řekla deníku Právo předsedkyně společnosti českých plicních lékařů.

Argumentovala také tím, že během prázdnin Thomayerova nemocnice nehospitalizovala žádného pacienta s covidem-19. „A to jsme v Praze, kde lze očekávat nejkritičtější situaci. Nemoc má už nyní jiný průběh. Chová se více jako jakákoli jiná obyčejná viróza,“ dodala Vašáková.

Podle ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Davida Feltla je zase problém, když se ani experti v oboru nedokážou shodnout. „Já sázím spíš na individuální zodpovědnost, takže bych byl pro trochu liberálnější přístup. Ale nejsem epidemiolog a ty, my, laici, zkrátka poslechneme, protože uvěříme racionálním argumentům lidí se vzděláním a zkušenostmi. Když pak nejsou schopni se shodnout, máme i my normální občané problém si uvědomit, co je nebo co není správně,“ řekl v České televizi.

Podobně jako Vašáková sdělil, že jeho nemocnice aktuálně neeviduje člověka pozitivního na koronavirus. Hospitalizovaní jsou nyní zejména na pražské Bulovce či v Nemocnici u svaté Anny v Brně.

20. srpna 2020

Odpor k povinnému nošení roušek mezi lidmi dokazuje nedělní protestní akce na pražském Palackého náměstí před budovou ministerstva zdravotnictví. Více než stovka lidí tam kritizovala chaotické vládní kroky. Neodmítají však opatření úplně, například ve zdravotnických zařízeních jsou podle nich roušky opodstatněné.

„Určitě by bylo smysluplné zavést možnost, aby doktoři jezdili k seniorům domů,“ řekl také Václav Malinovský. Podobnou manifestaci chystají v Plzni či Ostravě.

Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly nakonec nezáleží na tom, co odborníci doporučí. Vždy to mnoho lidí odsoudí. „Ať řeknete, co řeknete, tak vás zabije polovina národa, která chce nosit roušky, nebo vás zabije druhá polovina, co je nosit nechce,“ řekl epidemiolog na CNN Prima News.

Ministr Vojtěch slíbil, že resort v blízké době žádná další celostátní opatření nechystá. „Vnímám tu debatu, která se oproti jaru posunula. Naší povinností je být obezřetní. Přijde podzim, změna počasí, lidé budou více uvnitř, to vše bude hrát roli a nikdo neví, jestli vir nezmutuje. Nevíme, jak se bude chovat v době respiračních nákaz,“ připomněl v rozhovoru pro MF DNES.