První školní den s vůní dezinfekce. Po půl roce se vrací děti do lavic

Hlahol před budovou školy v Socháňově ulici je slyšet už z dálky. Stovky dětí společně s rodiči se vrací do školy. Často až po půlroční pauze. Dvoukřídlými dveřmi dvě učitelky zvou žáky dovnitř, aby šli do tříd, protože za chvíli odbije osmá hodina. Rodiče s nimi dovnitř nesmí. Rychlá pusa, zamávat a začít hledat kamarády ze třídy.

„Do budovy už rodiče nemohou, rozloučit se musí ještě předtím. Dneska se děti ani nepřezouvají, aby to nebylo zbytečně komplikované. Jediní rodiče, kteří s dětmi budou do školy moct, jsou rodiče letošních prvňáčků,“ vysvětluje v roušce pravidla u vchodu zástupkyně ředitelky pro první stupeň Olga Panošová.

Děti roušky nosit nemusí. Je to dobrovolné a škola na tom netrvá. Po chodbách je vidět jen pár dětí, které roušku mají. „Prosím tě, sundej si to, tady je mít nemusíme,“ radí mladší školačce jedna ze starších spolužaček. Nechala si ji, protože to chtěli rodiče.

Zapsat se na seznam k obědům a učebnice až zítra

Společně se zástupkyní procházíme chodbami školy a během cesty ke třídě mi vysvětluje pravidla tělocviku, který ve škole bude také bez roušek. Jen budou častěji dezinfikovat cvičební nářadí. „Kde je 3.D, prosím?“ zastaví nás s dotazem chlapec s aktovkou s motivy pastelek. „Byl jsi tu v loňském roce? Tak je to stejně, jdi chodbou doprava a tam to najdeš,“ odpovídá mu zástupkyně. „Je to velká škola, prostě to zapomněl,“ dodává s úsměvem.

A velká vskutku je. Do dvou budov obklopených sídlištěm chodí na 1 400 dětí. Napilno tak měly v úterý i hospodářky. Po zvonění kolem nás postupně proběhne během půl hodiny asi 20 dětí, které hledají cestu do kuchyně, aby tam mohly odevzdat seznam spolužáků ze třídy, kteří budou chodit na obědy.

„Máme tu dvě jídelny a i během klasického provozu jsou děti rozdělené po skupinkách, aby se zbytečně nemíchaly se staršími. Nakonec to díky tomu takový problém nebyl, ale museli jsme upravit výdej. Všechno teď dostávají od kuchařek, sami si nic vzít nemohou. Ani příbor,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky. Na konci minulého školního roku odevzdávaly učebnice jen vycházející deváťáci, kteří hojně využili i měsíčního otevření školy. Mohli se tak připravovat na přijímací zkoušky s učiteli. Dobrovolnou docházku využilo i několik rodičů s mladšími dětmi.

Blíží se devátá hodina. Čas, kdy budou do školy oficiálně přivítáni letošní prvňáčci. V budově v Socháňově ulici jsou to čtyři třídy, další dvě už ředitelka Jarmila Pavlišová přivítala před hodinou v Laudově ulici. Pět řad židlí, přichystané šerpy i balíčky od městské části. A všudypřítomná dezinfekce. Do sálu mohou s dětmi konečně i rodiče a prarodiče. Ti musí mít roušky.

„Omlouváme se za ztížené podmínky, ale chtěli jsme naše prvňáčky přivítat aspoň takto. Doufáme, že v klidu odchodíme aspoň pololetí,“ zažertovala na pódiu ředitelka. U mikrofonu ji vystřídala sedmačka, která za doprovodu učitele hudební výchovy dětem zazpívala. Pak si už děti začaly chodit pro šerpy a hlásit svoje jméno. Učitelka si děti společně s rodiči odvádí do třídy a nastupují utěrky a dezinfekce na otírání madel židlí. Všechno se opakuje ještě třikrát.

„Rozdělili jsme to záměrně po třídách, aby se potkalo co nejméně lidí a mohlo to proběhnout. Za běžného provozu prvního dne sem děti přichází z ředitelkou mateřské školky, která je přes ulici. Symbolicky je tak vyprovází na další stupeň a předává nám je. Dnes jsme jim přály společně z pódia,“ vysvětluje ředitelka Pavlišová, proč to nakonec udělali takto.

První školní den je krátký. Vařit se začne až zítra a učebnice si také děti převezmou druhý den po předchozích ročnících. Odpoledne ještě čeká rodiče třídní schůzka, kam musí také v rouškách a přijít má jen jeden.

„Bude to zvláštní školní rok, sama jsem zvědavá, jak se to bude vyvíjet. Distanční výuku chce málokdo z nás. Část učitelského sboru bude ale učit kolegy, jak s výukovými programy, aby to bylo snadnější. Teď už víme jak na to, na jaře to bylo složité pro všechny. Některým dětem jsme nechávali materiály a pracovní listy na vrátnici, protože neměly vybavení. Problémem bylo hlavně internetové připojení. Tak to snad půjde hladce a nebudeme muset měnit teď nastavená pravidla,“ uzavírá zástupkyně ředitelky Olga Panošová.