Pro Čechy uvízlé v zahraničí pošle ministerstvo zahraničí nově i letadla

Za pomoci autobusové dopravy již MZV dopravilo do ČR asi 600 lidí. „Těm, pro které nemůžeme vyslat autobusy, chystáme pomoc leteckou. Ve spolupráci s komerčními dopravci chceme pomoci Čechům i mimo Evropu tak, abychom nenechali nikoho na holičkách, jak jsem slíbil,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

První dvě letadla odletěla ve středu na Kanárské ostrovy, konkrétně na ostrovy Gran Canaria a Tenerife. Zájem o let projevilo asi 250 Čechů, zbylých padesát míst v letadle nabídlo MZV občanům dalších členských zemí Evropské unie.

„Je třeba být za této mimořádné situace solidární. Je to také součást domluvy, stejně tak další členské státy vezmou na palubu svých letadel české občany, dodal Petříček.

Ve čtvrtek odletí také z Maroka letadlo s Čechy na palubě. České ministerstvo zahraničí v zemi vyjednalo výjimku, ze země proto může odletět běžné komerční letadlo. Na jeho palubě bude asi 200 českých občanů.

V nejbližších dnech se chystá také repatriační let do Vietnamu, spolu s ostatními členskými státy EU se pak chystá vyslání letadel do střední Ameriky a Asie.

Nadále ministerstvo vysílá do okolních zemí autobusy. Ve čtvrtek by dva měly odjet do švýcarského Curychu, v pátek jeden do Francie a Lucemburska a dva do německého Frankfurtu. Na sobotu je pak zatím naplánovaný jeden autobus, a to do Amsterdamu. Informace k odjezdům uvádí MZV na svých webových stránkách.