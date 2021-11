Covidová situace se vymkla, řekl Fiala. Rakušan nevylučuje nouzový stav

Situace se vymkla vládě z rukou, míní lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Je podle něj nutné přijímat krátkodobá opatření, kterými si lze poradit s prudkým nárůstem počtu nakažených, ale i dlouhodobější. „Není jen rakouský model, jsou jiné modely. Zavedení rakouského modelu by odporovalo našemu právnímu systému. Kromě očkování a nemoci by se měly uznávat PCR testy,“ sdělil Fiala.



Zopakoval postoj budoucí vlády, jež se chce vyhnout plošným uzávěrám, takzvanému lockdownu. Za důležité považuje mít dostatečné kapacity na trasování kontaktů nakažených či zvýšit proočkovanost. „Je tady vláda, která už nechce rozhodovat a chce odejít,“ dodal. Podle Fialy je důležité sledovat nejen počet nakažených, ale i dlouhodobější údaje, jako počet hospitalizovaných v nemocnicích.

Odborníci nově se ustavujícího kabinetu sdružení v takzvaném Anticovid týmu od čtvrtečního rána jednají a snaží se přijít se sérií protikoronavirových opatření. Ta by pak měli představit na schůzce s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, řekl Fiala. Vojtěch promluví s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou na tiskové konferenci v 15:00.

„Je potřeba razantní krok, to číslo je děsivé, dechberoucí, jinak hrozí to, co nastalo už několikrát. Vyčerpaní zdravotníci a plné nemocnice,“ řekla k současnému nárůstu ministryně v demisi Jana Maláčová a dodala, že prioritou je chránit lidské životy.



Rakušan: Mluvme jednotně a srozumitelně

Předseda STAN Vít Rakušan označil situaci za vážnou, na otázku, zda je možné, že by se vrátil nouzový stav odpověděl: „To se teď velmi těžko říká a odhaduje. Čekáme ještě na definitivní čísla, byť ta dnešní vypadají šíleně, budeme mít datové analýzy v pondělí. A jsme samozřejmě ochotni se sejít i s tím vládním týmem a diskutovat o tom, jaká opatření teď chystají. To už se konec konců na té odborné bázi stalo. Není to tak, že my bychom žádným způsobem nekomunikovali“.

Kritizoval současný postoj vlády v demisi. „Já jenom znepokojeně sleduji, jak se současná vláda tváří, že už nevládne,“ řekl předseda hnutí STAN při uctění památky 17. listopadu na Národní třídě. Podle něj je důležité, aby budoucí vláda mluvila k veřejnosti jednotně a srozumitelně.



„Musíme mluvit jedním hlasem, přijdeme s jedním jasným plánem. Snad si tím získáme důvěru lidí,“ dodal Rakušan. Na závěr apeloval na dosud neočkované, aby zvážili své rozhodnutí o vakcinaci.

Podle lídra šéfa Pirátů Ivana Bartoše je důležité, aby nová vláda převzala vedení co nejrychleji, aby situaci mohla začít řešit. V řešení pandemie zdůraznil tři hlavní aspekty, na které je třeba se zaměřit - kapacity nemocnic, hygienických stanic v trasování a třetí dávky vakcíny. „Ptal bych se i na otázku toho, zda máme nějakou možnost využít i zahraniční pomoc, ale to není teď otázka na mě. Nová vláda by měla funkci převzít co nejrychleji, aby mohla ty věci řešit,“ sdělil předseda Pirátů.

Šéfka TOP 09 z koalice SPOLU Markéta Adamová Pekarová zdůraznila, že je důležité očkovat. „Věřím lékařům nejen ve chvíli, kdy už ležím na JIPce, ale věřím jim i v tom, že dali celosvětově síly dohromady a vyvinuli vakcínu, která nás ochrání,“ řekla novinářům předsedkyně TOP 09.

Laboratoře za úterý v Česku odhalily 22 479 nově nakažených. Je to nejvyšší denní nárůst od vypuknutí pandemie. Dosavadní nejvyšší nárůst byl letos 6. ledna, kdy přibylo 17 778 nově nakažených. Za extrémní nárůst nakažených může i testování ve školách, sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví.