Po dovolených se počty nakažených koronavirem dál zvednou, soudí Prymula

Končí jarní prázdniny pro více než deset okresů po celé republice. Z dovolených se vrátí lidé z okolí Prahy, Hradce Králové, Teplic nebo Zlína. Podle náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly tak přibudou nové případy onemocnění COVID-19.

Turnusy jarních prázdnin V termínu od 2. 3. do 8. 3. 2020 jsou jarní prázdniny v okresech: Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

„Návrat takové masy lidí povede k tomu, že budou importovány další případy. A protože případy nakažených už jsou i v italských lyžařských střediscích, počítám s tím, že se počty zvednou,“ vysvětlil v rozhovoru Prymula.



Ten považuje Itálii za jeden z největších problémů. Koronavirus se v zemi šíří velice rychle, choroba je tam momentálně největším centrem rozvoje na světě. Proto podle náměstka ministerstva bude pravděpodobně i u nás přibývat potvrzených případů nakažených, jako je tomu v jiných částech Evropy.

Domácí izolace, možné zákazy společenských akcí

Ministerstvo i vláda se snaží evidovat co nejvíce lidí, kteří míří za hranice a vrací se zpět. Pomáhá systém ministerstva zahraničí s názvem DROZD, který ale funguje jen na dobrovolné bázi. Další možností je trasování podle SMS zpráv, které ministerstvo rozesílá. Technicky to funguje na přepojování mezi operátory, takže jde odhadnout, kolik lidí v zahraničí je. V případě Itálie jde o desetitisíce Čechů.

Vůči lidem vracejícím se z Itálie chce ale ministerstvo upravit strategii. Testují se už i lidé, kteří nebyli v rizikových oblastech. Ty už se přestává evidovat. Světová zdravotnická organizace a Evropské centrum pro kontrolu infekčních nemocí nebylo schopné zvládnout označování takových míst. Kdo bude testován tak určuje hygienik či epidemiolog.

Premiér Andrej Babiš v pátek vyzval všechny Čechy vracející se z Itálie, aby rovnou vstoupili do 14denní karantény. A občany teprve se do země chystající na dovolenou či z jiných důvodů od cesty zrazuje.

Doteď byly potvrzeny pouze takové případy nákazy, kterou si lidé přivezli ze zahraničí a nakazili svoje rodinné příslušníky. Problém by nastal v případě, že by se nákaza začala šířit mimo blízké okolí pacientů. V takovém případě by podle Prymuly nastal čas na nošení roušek venku a měla by se zavést zvláštní opatření, jako je například zákaz pořádání větších akcí.

Soukromé laboratoře testovat můžou

Ministerstvo zdravotnictví upravilo svoje předchozí nařízení, které zakazovalo soukromým laboratořím testování koronaviru. Nejdříve byl resort proti, ale nyní mohou testy provádět certifikovaná zařízení. Laboratoř má být evidovaná u Státního zdravotního ústavu a projít testem kvality. Pokud by výskyt nákazy potvrdila, mohlo by už stačit ověření jen v Národní referenční laboratoři.

Domácí testování se bude provádět ve všech krajských městech až na Zlín. Ten jediný totiž nemá vlastní infekční oddělení. K dispozici na odběry je také v každém kraji jedna sanitka. S nimi jezdí speciálně vybavené odběrové sestry, které mají potřebné ochranné pomůcky.

Porušil jste karanténu? Zaplaťte pokutu půl milionu korun

Momentálně je u nás v karanténě více než 400 lidí. Ty ji tráví převážně doma a jsou v pracovní neschopnosti. Za porušení pravidel karantény hrozí pokuta až půl milionu korun. Zatím k tomu ale úřady nemuseli přistoupit.

V karanténě je zásadní dodržovat odstup od lidí, nebýt s nimi v kontaktu. Lidé ale mohou jít na čerstvý vzduch, například se projít na zahradu. Nákaza koronaviru se přenáší kapénkou. Podle WHO je potřeba být s nakaženým v kontaktu na aspoň 15 minut do méně než dvou metrů.