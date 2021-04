Jihoafrickou mutací se v Česku poprvé nakazil plně očkovaný člověk

„Máme u nás první plně očkovanou osobu infikovanou jihoafrickou variantou koronaviru, zatím má středně těžký průběh. A není to senior,“ uvedl Hajdúch v úterý v diskuzi na Twitteru.

Informaci posléze potvrdil redakci iDNES.cz. „Ochrana vakcinací nikdy není stoprocentní. Není to žádné překvapení, zbytečně se z komára dělá velbloud. Je to věc, která se dala očekávat. Není to žádná katastrofa, je potřeba to hlídat a mít pod kontrolou,“ vysvětlil.



Hajdúch zároveň odmítl komentovat, zda se jednalo o pacienta z rizikové skupiny či v jaké nemocnici byl hospitalizován. „Informaci mám od své kolegyně,“ odpověděl lékař, který v současnosti působí jako ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnicí Olomouc.



Na infekci jihoafrickou variantou koronaviru u plně očkovaných lidí v minulém týdnu upozornila také studie izraelských vědců. Podle jejich závěrů způsobuje jihoafrická mutace nákazu u očkovaných mnohem častěji než jiné mutace covidu-19.

Marián Hajdúch @marian_hajduch @meme12555 U nás první plně očkovaná osoba infikovaná JAR variantou koronaviru, zatím středně těžký průběh (a to není to senior). oblíbit odpovědět

Kvůli novým mutacím, které mohou být proti vakcinaci odolnější, se očekává, že lidé budou muset podstupovat očkování v budoucnu opakovaně. V neděli to potvrdil také premiér Andrej Babiš. „Bohužel je důležité, abychom se připravili, že očkovat se budeme pravidelně. To znamená, že ministerstvo zdravotnictví musí určit očkovací strategii již na rok 2022 a 2023,“ řekl premiér na sociálních sítích.



Mutace na Děčínsku je méně nakažlivá

Ve videu zároveň vyzval občany k opatrnosti a upozornil na rizika spojená s výskytem jihoafrické a brazilské mutace koronaviru. Právě její výskyt na Děčínsku se v úterý nakonec neprokázal. Podle Národní referenční laboratoře šlo o méně agresivní mutaci z Brazílie z loňského roku.

„V Česku máme starší a méně schopnou mutaci než tu, o které se hovoří, že byla zkázou celého jednoho brazilského městečka,“ řekla deníku Právo šéfka laboratoře Helena Jiřincová, která vzorky sekvenovala. Dva případy brazilské mutace se objevily u pacientů z Varnsdorfu. Ani jeden nebyl v zahraničí. Oba nakažení měli lehký průběh onemocnění a jsou již v pořádku.



Hygienici jejich kontakty vytrasovali a na tento týden připravili ve spolupráci se Zdravotním ústavem testování v několika možných ohniscích – ve firmách, které mají buď zahraniční pracovníky či čeští jezdí do zahraničí, nebo poskytují služby veřejnosti. Plán nezměnila ani nově zjištěná informace o méně nakažlivé mutaci.