Češi se koronaviru nebojí, jen pět procent by sáhlo k vyhoštění všech Číňanů

Záměrem výzkumu bylo podle Lukáše Tótha, spolumajitele společnosti, zjistit, zda v případě informování o koronaviru existuje nějaká souvislost mezi tím, co se píše v médiích a tím, jakou paniku to u lidí vyvolává.

„Například polovině respondentů jsme dali ke čtení nějaké existující články. Následně jsme sledovali, zda bude nějaký rozdíl v tom, jak celá skupina reaguje na informace o koronaviru. To se neukázalo, naopak jsme zjistili, že Češi jsou o nákaze informováni dobře, nepanikaří a ví, co se děje,“ uvedl Tóth.

Výzkum ukázal že 99 procent Čechů ví, že se lze nakazit pouze po kontaktu s nakaženým. Naopak minimum lidí, tedy pouhá tři procenta, se bojí doručených balíčků z Číny. Ty však i Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) označuje za bezpečné.

Podle Tótha je tato skutečnost jedna z nejzajímavějších zjištění. „To jsou čísla, která se za léta výzkumu opravdu nestávají, že by to bylo takto jednoznačné,“ dodal.

Až 41 procent Čechů si zároveň myslí, že pro ně koronavirus představuje minimální nebo žádné nebezpečí. S tím se také ukázalo, že většina, tedy 70 procent Čechů, vnímá jako větší hrozbu chřipku. Většina se navíc shodla na tom, že lidé s horečkou by měli spíše nemoc vyležet v posteli, než jít na vyšetření k lékaři.

Za vysoké či zásadní nebezpečí pro sebe pak označuje koronavirus pouze 12 procent lidí, zejména těch bez maturity.

Vyhostit ze země

Čtvrtina (26 procent) lidí si však myslí, že by Česko mělo uzavřít své hranice, aby se před nákazou ochránilo. Průzkum také ukázal že takové řešení by volily spíše ženy než muži. Pouze pět procent Čechů by jako prevenci vůči nákaze sáhlo k samotnému vyhoštění všech Číňanů z republiky.

Jak byste reagovali na současnou situaci kolem koronaviru vy? celkem hlasů: 46

Češi v průzkumu prokázali, že s ohledem na nákazu si udržují základní přehled o podstatných informacích. Většina z dotazovaných správně uvedla, že k 5. únoru nebyl v Česku potvrzen případ koronaviru. Tato informace zůstává stále stejná, testy na koronavirus do nedělního večera v Česku absolvovalo 62 lidí a všechny byly negativní. Přes 60 procent Čechů také správně uvedlo počet nakažených.

Ukázka otázky včetně odpovědí lidí v průzkumu Co by teď měla Česká republika udělat? počet v procentech zavřít hranice 275 26% vyhostit všechny Číňany 54 5% testovat pacienty s podezřením na nemoc 759 72% nic, je to zbytečná panika 142 14% Bez odpovědi 0 0%

Pouze tři procenta lidí si myslí, že v Česku jsou stovky nepotvrzených případů. Jedno procento lidí si naopak myslelo, že počet případů nakažení ve světě je v řádu milionů.



Výzkum agentury Behavio se zúčastnilo 1050 lidí a probíhal ve dnech 7.-10. února 2020.



Nový typ koronaviru má v pevninské Číně na svědomí již 1 016 mrtvých. Jen v pondělí podle místních úřadů počet obětí stoupl o rekordních 108 lidí. Nakažených přibylo 2 478, tedy méně než v neděli. Celkový počet potvrzených případů tím vystoupal na 42 638, z nichž se však stovky lidí již vyléčily.

Mezi hlavní opatření českých úřadů patří přerušení leteckého spojení pro osobní dopravu s Čínou.