Dostaňte nás ven, hlásali žáci v pyžamech a županech před Sněmovnou

„V současné době už nejde jen o úroveň vzdělávání žáků a studentů, ale i jejich mentálním zdraví a sociálních kontaktech,“ řekl na tiskové konferenci student Matyáš Bureš.



Žáci a studentu se za dodržování všech platných opatření procházeli během dopoledne poblíž Poslanecké sněmovny. Jde o podporu petice „Nesmíme obětovat děti,“ která na webových stránkách získala více než 14 tisíc podpisů. Iniciátorům jde o řešení současné situace ve školství.



Školy se v loni několikrát zavřely. Na jaře to byly minimálně dva měsíce, do konce školního roku byla docházka dobrovolná. S příchodem podzimu se 1. září děti do školy vrátily, ale v polovině října jsou většinou na distanční výuce. Střídaly se v rotacích, do lavic usedaly jen vybrané stupně.

Iniciátoři petice mají za to, že se školství v době epidemie nemoci covid-19 dostává do pozadí a děti si následky ponesou do budoucna, protože jde o problém, který není nyní ještě vidět.

„Zapomíná se, jak děti a mladé lidi tvrdě zasahuje uzavření škol a jejich izolace doma u počítačů. Bez kontaktu se spolužáky, kamarády či vyučujícími, kteří jsou pro děti vedle rodiny mnohdy pilíři jejich světa. Měsíce takového života páchají obrovskou, v řadě případů už nenapravitelnou škodu na životě a budoucnosti dětí. Na vývoji jejich osobností ve formativních letech. Na šancích uspět v životě,“ píše se v úvodu petice s tím, že si jsou vědomi vážnosti rizik probíhající epidemie a především rizika přetíženého zdravotnictví i fakt, že si váží nasazení zdravotníků, ekonomů a epidemiologů.