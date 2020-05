Určitě mají vyšší cenu než kilo jablek, říká o prostitutkách socioložka

“Krize dopadla i na prostitutky. Zákazníci za služby nabízejí jablka i maso“. Takový je titulek článku jednoho českého média, který se tématu prostituce a koronaviru věnoval. Opravdu nyní dostávají prostitutky za své služby jídlo?

Ano, některé ženy poskytují sexuální služby i za jídlo. Často jde o uživatelky drog, kterým se k absťáku přidává ještě hlad. Od nás si berou hodně ale opravdu hodně sladkou kávu a navíc ještě sladkosti, aby jejich tělo dostalo okamžitou energii. Od zákazníků patrně cokoliv, co se dá zužitkovat. Nakonec to není nic nového, dokonce v řadě nočních podniků a hlavně privátů přijímaly za sexuální služby stravenky. Ale určitě měly vyšší cenu než kilo jablek. Tohle je opravdová nouze a má velmi drsnou podobu. Není jídlo, chybí přístřeší…

Musely například prostitutky snížit ceny za služby, aby se vůbec nějací zákazníci ozvali?

To určitě a navíc ještě riskovaly pokutu nebo dokonce střet se zákonem, pokud by je například někdo uvedl jako zdroj nákazy.

Opravdu? Víte i sama o nějakém konkrétním případu, že se to stalo?

Zatím o žádném nevím. Spíš jim rostou pokuty od místní policie v obcích, kde platí vyhláška o zákazu nabízení sexuálních služeb. Ale to neznamená, že se časem něco nevynoří. Vždyť stačí jen říct „stopla mě nějaká holka, že potřebuje svézt a náš chytrý systém už si ji najde“.

Jak takovou situaci ženy zvládají?

Většinou špatně. Nemají žádné finanční rezervy, spíše jen dluhy po svých bývalých partnerech, nečeká na ně žádná podpora jejich živnosti ze strany státu. Dostávat 500 korun denně by dnes pro některé byla výhra.

Hana Malinová Socioložka, autorka divadelních her a generální ředitelka Rozkoše bez Rizika. Organizaci založila v roce 1992 s cílem zabránit šíření HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcí u rizikové skupiny sexuálních pracovnic. Organizace se věnuje zlepšování postavení sexuálních pracovnic a snižování rizik souvisejících s prostitucí. V terénu i svých střediscích poskytuje sociální a zdravotní služby nebo poradenství.

Ocitly se tedy kvůli koronaviru některé v existenční krizi?

Takových nejsou jen „některé“, ale je jich skutečně hodně. Zákazníci nejsou, respektive nesmějí překročit naše státní hranice a těch je většina. Opravdu. I když si už Češi, ale nakonec i Češky, ve využívání sexuálních služeb hodně, polepšili, cizinci stále tvoří dvě třetiny zákazníků. A ani sexuální pracovnice nemohou vycestovat za nimi, i když bývaly v cizině poměrně úspěšné.

Hrozí tedy některým, že kvůli tomu skončí na ulici?

Na ulici už je plno a ty co tam stojí, nikoho mezi sebe nepustí. Ženám hrozí exekuce, vystěhování, squat.

S ohledem na prostituci se ovšem také mluvilo o tom, že koronavirus na ni nedopadl tak, jako na jiné obory. Jinými slovy – prostituce se nezastavila a služby byly v posledních měsících nabízeny bez ohledu na koronavirus.

To není tak docela pravda. Kluby jsou zavřeny a jejich neprodyšnost policie většinou dost bedlivě sleduje. Funguje pouze pár privátů a holky na ulici, tedy na venkovních stanovištích. Tam například patří parkoviště, silnice nebo parky.

Koronavirus děsivější než HIV

Zájem o služby tedy klesl. Vy jste vzpomínala na menší počet zákazníků, jsou i jiné důvody?

Jak jsem řekla – nejsou zákazníci, ani zákaznice. Jednak nemohou přicestovat, o tom už jsme se bavily. Navíc se všichni jednoduše bojí nákazy koronavirem – možná víc než HIV infekce. Celkem oblíbený orální styk, často vyžadovaný a bohužel i prováděný bez kondomu, se stal vysoce rizikovým.

Prostituce se ale přece jen nezastavila. Copak prostitutky neměly a nemají strach, že se nakazí?

Samozřejmě, že mají. Dokonce se někdy bojí i nás. Ale časy se zhoršují. Čím méně mají peněz, tím více riskují. Nejde jim jen o sebe, ale musí uživit své rodiny. Zatím věkově nepatří do vyloženě ohrožených skupin, tudíž doufají, že i kdyby, tak prostě přežijí.

Existuje pro prostitutky vůbec možnost volby, kdy si mohou říct, že nyní své služby nabízet nebudou, ze strachu o své zdraví?

Snad pokud mají nějakou ještě jinou možnost obživy. Ale většina z nich, pokud měla nějaké jiné zaměstnání, tak to bylo ve službách a ty byly většinou rovněž zavřeny. Často šlo jen o nějaké brigády, či výpomoc bez nároku na zabezpečení v období koronaviru.

Jsou tu však nejen prostitutky, ale i prostituti, striptérky či striptéři. Nejsou žádné párty, soukromé akce, jak se to dotýká jich? Museli si třeba najít něco jiného?

Párty tak úplně nevymizely, jen se o nich tolik neví. A patrně budou podstatně skromnější. Kluci jsou hodně žádaní nejen muži ale i manželskými páry. Určitě s nabídkou nepřestali v období koronaviru. Vše se patrně odehrává jen na menších a velmi uzavřených akcích.

Jak moc koronavirus proměnil prostituci v posledních měsících? Spousta nevěstinců se zavřela, turisté zmizeli z velkých měst. Přesunula se tedy nabídka a poptávka spíše na internet a sociální sítě?

Ona už tam byla před koronavirem. Nabídka se nedá přesouvat sem a tam, pokud není poptávka. Někdo se tam určitě přesunul, ale je otázkou, jestli se tam uchytil.

Měla vliv na prostituci nějakým způsobem i vládní nařízení? Nemyslím tím jen s ohledem na fungování byznysu, ale také například povinné nošení roušek. Dodržuje se nějak i toto pravidlo?

Dodržuje. Aspoň holky na silnici nebo ulici roušky mají. To by bylo myslím to nejmenší, co by jim vadilo.

Předpokládám, Že dvoumetrový odstup se při provozování takových služeb asi nedodržoval?

No nejsme Masajové, tak asi ne. Ale roušky, pokud vím, tak ano.

Lidé budou opatrnější

Chápu. Vznikla nějaká jiná opatření, která by alespoň trochu ženy chránila před nákazou?

V podstatě podobná jako například v sociálních a zdravotních službách. Hygiena, roušky případně respirátory, používání vlhčených ubrousků a tak podobně. Byla přijata spousta restrikcí, které se týkají styku lidí, nejen toho pohlavního.

Nedonutila situace alespoň část žen najít si jiné povolání, případně se přihlásit na úřad práce?

No my jim to sice doporučujeme, ale úplný přehled o tom, kolik z nich takto učinilo, nemáme. My se opravdu teď hodně soustředíme na materiální pomoc: Jídlo, oblečení, deky.

Dokážete říci, zda současná situace nějakým způsobem bude mít vliv na prostituci i v budoucnu? Změní se něco?

Lidé budou asi opatrnější. Možná bude víc provozovatelek usilovat o legalizaci poskytování sexuálních služeb, aby byly v případě něčeho podobného, co by je mohlo ohrozit, kryti. Možná to budou chtít i zákazníci. Aby měly jistotu, do čeho jdou. Ale taková jistota neexistuje. Nabídka se bude více realizovat prostřednictvím serverů, ale ani to není jisté. Osobní kontakt při výběru sexuálního objektu je dost důležitý. Člověk na instagramu prostě správně nevoní.

Prostituce v Česku není legalizovaná, přesto se provozuje i v současné době. Měla na to vláda také myslet a opatření tomu přizpůsobit?

To je velmi komplikovaná otázka, kterou řešíme od roku 1994 a v této souvislosti a na tomto místě ji nebudeme rozebírat. Odpověď na ni totiž vůbec není jednoduchá a tady by zabrala moc místa.

Co mohou nyní prostitutky udělat, aby tuto dobu, jak se říká, „přežily“?

Nesmí zapomenout dýchat a věřit, že se vše dobré obrátí a taky by měly začít myslet na zadní kolečka. Najít si i jiný zdroj příjmů, protože nikdo neví, zda se k nám koronavirus nevrátí. Nějak se mu moc mezi lidmi daří.