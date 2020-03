V první linii jsou prodavačky, průvodčí i lékárníci. Nemají se jak chránit

To, že práce průvodčí je v teď vcelku zrádná a nebezpečná dokazuje i případ průvodčí Českých drah Martiny H. „Minulý týden jsem jela spojem z letiště. Pamatuji si, že jsem kontrolovala čtyři cizince. Dva z nich strašně kašlali, ale nějak jsem to neřešila,“ svěřila se Martina.



Dva dny po cestě začala mít vysoké horečky a kašel. „Volala jsem na hygienu a řekla jim, co mi je. Mezitím jsem samozřejmě byla v kontaktu s nepočetně lidmi, v práci nebo doma. Nakonec hygiena přijela v neděli. Měli obleky a všechny ochranné pomůcky. Udělali mi výtěr a pak zase odjeli. Slibovali mi, že výsledky budu vědět do několika hodin. No nakonec to trvalo den,“ řekla průvodčí, která nakonec pozitivní test na virus neměla. „Pořád mi není dobře, ale nepředpokládám, že by mě znovu testovali,“ dodala Martina.

Někteří prodejci, kteří rovněž spadají do rizikové skupiny to vyřešili po svém. Třeba ve večerkách v Hradci Králové si na pult přidělali ochranné sklo, jinde si proti viru natáhli ochrannou fólii.

Pokladní ve velkých obchodních řetězcích však takové možnosti nemají. A musí spoléhat na to, že lidé budou zodpovědní. „Již tři týdny mají pokladní k dispozici dezinfekční gely, jako každou chřipkovou sezónu mají k dispozici ovoce a vitamíny na posílení imunity. Také všechny zaměstnance, kteří se necítí dobře, odesíláme k lékaři na kontroly,“ řekl k situaci v prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.

Jenže ovoce přenosu koronaviru nezabrání. „První linie, do které spadají i pokladní, musí spoléhat i na to, že si pacient, který půjde na nákup, vezme roušku a vydezinfikuje si ruce. Na to se samozřejmě nedá spolehnout. Druhou možností je, že by roušku nosili pokladní. Určitě by u sebe měli mít minimálně dezinfekci a pravidelně si čistit ruce,“ uvedl vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.



K opatřením ke zvýšení bezpečnosti svých zaměstnanců přistoupil i obchodní řetězec Kaufland. „Všichni jsou pravidelně informováni o obecných hygienických doporučeních a jejich dodržování. Všechna pracoviště jsme vybavili dezinfekčními gely,“ uvedla mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Další ohroženou skupinou jsou řidiči městské hromadné dopravy. „Apelujeme na všechny cestující v MHD, aby v maximální míře dodržovali zvýšenou hygienu rukou a obecně základní hygienické návyky. Pokud mají cestující příznaky onemocnění, prosíme, aby hromadnou dopravou, pokud možno, necestovali,“ řekl k opatřením mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Vít Hofman.

O své zdraví se bojí i lékárníci. „Když je někdo nemocný, tak nejdříve místo k lékaři jde do lékárny. Pro mě osobně je to také velmi rizikové povolání, na které se nemyslí a přitom na něm závisí fungování celého systému. Chci to ještě probírat s panem ministrem, protože si myslím, že na soukromé lékárny se neklade důraz. Nikdo nechce, aby koronavirus přenášeli lékárníci. Nebo aby zůstali doma s virózou a neměl kdo obsluhovat a vydávat léky,“ dodal lékař Rastislav Maďar.