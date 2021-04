Přibylo 7208 nakažených, očkování má ukončeno přes půl milionu lidí

V Česku v březnu zemřelo s covidem 5 779 lidí, asi o 800 více než v dosud nejtragičtějším listopadu. Za tři měsíce letoška zemřelo s covidem 14 639 lidí, což je asi o 2 700 více než za celý loňský rok, vyplývá z informací ministerstva zdravotnictví.

Ukončené očkování proti covidu má v Česku přes půl milionu lidí, aspoň jednu dávku dostalo téměř 1,2 milionu lidí. Ve středu zdravotníci aplikovali 45 636 dávek.

Vládní rada pro zdravotní rizika bude ve čtvrtek jednat o tom, kdy a za jakých podmínek by se mohly děti vrátit do škol. Pokud to epidemická situace dovolí, školy by se mohly začít otevírat nejdříve 12. dubna za podmínky pravidelného testování žáků a přísných hygienických pravidel.

Výsledky jednání rady plánuje ministr zdravotnictví Jan Blatný zveřejnit dopoledne na svém pravidelném brífinku.



Kvůli covidu jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a další vybrané profese. Ostatní se učí na dálku. Podle plánu ministerstva školství se v první fázi po návratu žáků do škol budou střídat třídy prvního stupně v prezenční a distanční výuce.

Speciální školy a malotřídky do 75 žáků budou mít prezenční výuku. Ve středních a vyšších odborných školách se obnoví praktická výuka, na vysokých školách praktická výuka závěrečných ročníků. Pro závěrečné ročníky základních a středních škol budou dobrovolné skupinové konzultace, v základních uměleckých školách individuální výuka.

Ministerstvo školství má podle ministra školství Roberta Plagy vše pro návrat žáků do škol připravené. Termín pro návrat má určit ministerstvo zdravotnictví.