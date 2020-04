Fronty a šarvátky. Vítejte na startu plošného testování

Podle odhadu strážníků je tu okolo tisícovky lidí a vzhledem k tomu, že v nedaleko stojícím oploceném stanu otestují zhruba padesát lidí za hodinu, pro mnohé to dnes nevypadá zrovna nadějně. „Vítejte na startu plošného testování,“ pomyslím si.



Náměstí Míru je jedno z devíti míst, kde se lidé mohou nechat zdarma otestovat na protilátky proti koronaviru, aby se zjistilo, jak je jím populace promořena. Epidemiologové říkají, že čím více lidí se již s koronavirem setkalo a vytvořilo si protilátky, tím lépe. Znamenalo by to, že druhá či třetí vlna nákazy by v Česku nenapáchala tolik škody.

Celkem tímto testem má projít 27 tisíc lidí. Kromě Prahy se vzorky odebírají v Litoměřicích, Olomouci, v Litovli a Uničově, tedy městech, která byla svého času v neprodyšné karanténě, a v Brně.



Testují se různé věkové skupiny. Konkrétně tady na náměstí mohou testy podstoupit lidé od 18 do 59 let.



Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

„Dvě kolegyně v práci měly v minulých týdnech nespecifický kašel, tak jsem vyslanec firmy, abych se nechala otestovat,“ popisuje mi dvaatřicetiletá Sandra. Ve frontě čeká od osmi hodin ráno, přestože první odběry jsou nahlášené na desátou. Jak se dál svěřuje, za normálních okolností by teď byla v zaměstnání.



Po deváté hodině organizátoři rozdělují jednu dlouhou frontu na zmíněné tři a rozdávají dotazníky.



Opatření jsou spíš chaotická, nervozita mezi lidmi se stupňuje. Ti, kteří čekali od rána, jsou totiž důsledkem přerozdělování najednou dále od stanu než někteří nově příchozí. „Tak to měli říct rovnou,“ ozývá se v zástupu.

V Brně se poprali

Ideálně neprobíhal první den testování ani jinde v republice. Problémy hlásili například v Brně. Třeba na Moravském náměstí v centru moravské metropole bylo už hodinu před spuštěním testů na tři sta lidí.



Někteří nedodržovali doporučené dvoumetrové rozestupy a kvůli předbíhání došlo na drobné šarvátky. A to hlavně mezi seniory, pro které byl vyhrazený čas od 8 do 10 hodin.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

To v Praze na „Míráku“ přicházejí první zájemci na řadu až v půl jedenácté, tedy půl hodiny po avizovaném začátku. A i tady se pomalu vytrácejí dvoumetrové rozestupy mezi lidmi, kterých stále přibývá.



„Za den stihneme otestovat tři sta padesát lidí,“ vysvětluje netrpělivému davu jeden ze zdravotníků. A lidé jsou už vyloženě naštvaní. Je jim totiž jasné, že velká část z nich tu stojí zbytečně a budou muset přijít jiný den.



Odběry se plně rozjíždějí až před jedenáctou, k testům chodí střídavě po jednom lidé z každé z front. Konečně přijde řada i na mě a můžu vejít do stanu, který je silně cítit dezinfekcí.



Sedám si k jednomu ze šesti stolků. Zdravotník v bílém ochranném obleku, ze kterého jsou vidět jen oči, mi nejdříve vydezinfikuje prst a krev po drobném píchnutí odebere pipetou. Z rychlotestu, který následuje, se pak má ukázat, jestli má člověk na koronavirus protilátky, či ne. V tom prvním případě by to mohlo znamenat, že nemocný buď byl, nebo nemoc covid-19 právě prodělává bez příznaků. K testu totiž mohou jen ti, kteří se cítí dobře.



„Čekala jsem, že to bude horší,“ komentuje testování jedna z žen. Ostatní souhlasně přikyvují. Výsledky by měly být do 15 minut.



„Jste negativní,“ řekli mi

Lidé v oblecích v pravidelných intervalech vyvolávají čísla a čekající si berou stranou. V případě pozitivního výsledku musí člověk podstoupit výtěr z nosohltanu a domácí izolaci. Všichni zatím odcházejí normálním východem a s úsměvem.



Zazní moje číslo.



„Protilátky máte negativní, nemoc jste nejspíš neprodělala,“ sdělují mi.



A tak vlastně nevím, jestli je to dobrá zpráva. Kdybych měla protilátky, asi bych byla klidnější.