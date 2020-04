PŘEHLEDNĚ: Hloubkové testy na virus v Česku. Kde jsou odběrová místa?

Protestování populace oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už dříve. Vlastní šetření lidí bude probíhat od 23. dubna do 30. dubna na předem určených místech a ve vybraných oblastech.

„Ukáže nám to, v jaké fázi epidemie jsme, a jaký je odhad dalšího vývoje. Pokud bude podíl nakažených v populaci nízký, čeká Česko další nárůst případů v příštích týdnech a měsících,“ zdůvodnil Vojtěch. „To, co pro nás bude podstatné, je, že zjistíme, jaké to procento bezpříznakových osob v populaci bude,“ dodal náměstek Roman Prymula s tím, že odborníci jsou schopni zjistit i aktivní formu nemoci u těchto lidí.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Studie se mohou účastnit lidé bez příznaků, které budou splňovat vstupní kritéria a budou ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2.

Mezi podmínky patří věk od 18 do 89 let (pouze oblastech Prahy a Brna a okolí), žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění covid-19 a trvalý či přechodný pobyt na území Česka.



Lidé k odběru potřebují jen průkaz pojištěnce nebo jiný doklad totožnosti. Na místě vyplní dotazník ohledně jejich práce nebo případných příznaků v minulosti, potom jim lékaři odeberou kapku krve. Výsledek testu budou znát asi za 20 minut. V celé republice má být otestováno zhruba 27 000 lidí.

1 Praha

V Praze budou celkem tři testovací místa. Odběrové stany mají stát u ministerstva zdravotnictví, na náměstí Míru a v Kateřinské zahradě. Dobrovolníky, kteří se do studie přihlásí, zde začnou testovat ve čtvrtek 23. dubna v 10:00.



Otevírací doba všech tří stanů bude od 10:00 do 20:00. Stany umístěné na Náměstí Míru a v Zítkových sadech budou dostupné pouze pro lidi ve věkové kategorii 18-59 let. Stan umístěný v Kateřinské zahradě bude v době od 10:00 do 15:00 dostupný pouze pro lidi starší 60 let, v době od 15:00 do 20:00 pak pouze pro děti a dorost.

Místa odběrů

2 Brno

V Brně budou umístěny dva odběrové stany. Konkrétně na Moravském náměstí a v Bohunicích u Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity. Oba stany zůstanou otevřeny mezi 8:00 a 18:00. V čase od 8:00 do 10:00 budou odběrová místa přednostně vyhrazena pro vyšetření lidí starších 60 let.

„Stany postaví armáda a o celou věc se bude starat Fakultní nemocnice Brno,“ uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. „Myslím, že o to bude velký zájem. Jedině větší rozsah testování nám může odpovědět na otázky, jestli je možné ustupovat od opatření, která jsou poměrně omezující,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková

Místa odběrů

3 Litovel a Uničov

V této lokalitě budou umístěny dva stany, jeden ve městě Litovel před supermarketem Billa, druhý v Uničově vedle náměstí Osvobození. Otevírací doba obou stanů je od 8:00 do 18:00. V čase mezi 8:00 a 10:00 jsou stany přednostně vyhrazeny pro vyšetření lidí starších 60 let.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Lokalita Litovel a Uničov bude sloužit jako model populace, ve které došlo pravděpodobně k nejmasivnějšímu šíření viru v Česku.

„Zájemcům z této oblasti bude odebírána žilní krev, ze které bude proveden rapid-test a dále podrobnější laboratorní vyšetření. Pokud však člověk odmítne odběr žilní krve, nebo tento odběr nebude možný, bude proveden odběr kapilární krve z bříška prstu,“ uvedlo na svém webu ministerstvo zdravotnictví.

4 Olomouc a Litoměřice

Celkem dvě odběrová místa se budou nacházet i v Olomouci, oba hygienici umístí před hypermarket Globus. Otevírací doba obou stanů bude od 8:00 do 18:00. V čase mezi 8:00 a 10:00 stany přednostně slouží pro vyšetření lidí starších 60 let.

Místa odběrů

Jeden odběrový stan se bude nacházet také v Litoměřicích. Přesné místo stanu úřady teprve upřesní.



Všechny ostatní důležité informace o samotném postupu testování a podrobných podmínkách účasti lze dohledat na webových stránkách ministerstva zdravotnictví (ZDE).