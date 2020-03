KOMENTÁŘ: Pandemie i panika už tu byly, i když je z vlastního života neznáme

12:00 , aktualizováno 12:00

Nákaza koronavirem nahání hrůzu, protože většina Evropanů nemá s ničím srovnatelným osobní zkušenost. Ovšem pandemie, panika s ní spojená i opatření, která se v souvislosti s tím zavádějí, nejsou vůbec nic nového. To by mělo posilovat náš optimismus při pohledu do příštích týdnů a měsíců, myslí si katolický kněz Petr Piťha.