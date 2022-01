Fiala o měsíc optimističtější než Válek. Doufá už v březnový návrat k normálu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na středeční tiskové konferenci oznámil, že k normálu po covidové pandemii by se Česko mohlo vrátit od dubna.

Premiér Petr Fiala je ještě o něco optimističtější. „V březnu bychom se mohli vracet k tomu standardnímu životu,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima NEWS. Hned vzápětí však předčasné nadšení mírnil. „Ale jsem velmi opatrný. Opravdu závisí na tom, co se bude dít. Musíme se řídit vývojem omikronu,“ dodal Fiala.

Jaká konkrétní opatření by v březnu vláda mohla zrušit však premiér zatím nechtěl říci. „Žádný výrok takového typu říkat nebudu, byla by to chyba. Až vláda rozhodne, tak to budeme sdělovat veřejnosti,“ uvedl Fiala.

Válek pro iDNES.cz uvedl, že by v dubnu chtěl zrušení segregace očkovaných a neočkovaných při poskytování služeb. „Medicínsky bych chtěl, abychom co nejvíc uvolnili, abychom se co nejvíc vrátili k normálnímu životu, aby nebyly diskuse, kdo může do restaurace, kdo může na koncert. Aby tam mohlo co nejvíc lidí, nejlépe všichni,“ řekl.

Fiala: Protilátky s omikronem uznávat nejde

Před volbami koalice SPOLU slibovala mírnější přístup k neočkovaným občanům, například že do hospod a restaurací se bude moci s testem nebo že se budou uznávat protilátky. Vláda však tento slib nesplnila, Fiala nyní jako důvod uvádí variantu omikron, tu od které si zároveň odborníci slibují ukončení pandemie.

Konec pandemie s omikronem? Premiér věří, stejně jako například Světová zdravotnická organizace (WHO), že díky variantě omikron skončí pandemie covidu-19. „Ale všichni víme, že si to mnozí mysleli opakovaně a pak přišla další vlna. Musíme být připraveni i na horší varianty,“ podotkl Fiala.

„Nikdo nemohl vědět, že přijde omikron. Odborníci říkají, že teď se uznávání protilátek nedá použít. Připravovali jsme se na deltu, ale s omikronem musíme bojovat jinak,“ vysvětloval v rozhovoru Fiala. Podle premiéra jinak vláda dělá všechno co řekla. „Prosazujeme jednoduchá a srozumitelná opatření, neděláme lockdowny, spoléháme na odpovědnost lidí,“ míní.

Pravomoci ze zákona jako za nouzového stavu?

Fiala brání novelu pandemického zákona, který kritizuje sněmovní opozice nebo také bývalý prezident Václav Klaus, který zákon nazval „mimořádným útokem státní moc na svobodu, demokratické uspořádání a ústavou chráněná práva“.

„Pandemický zákon je taková řídící páka pandemie, kterou vláda má. To, že má své chyby, věděli všichni od začátku. Proto děláme úpravu, která reaguje na nálezy Nejvyššího správního soudu. Účinnost končí 28. února a bez něj bychom nemohli dál postupovat. Nerozumím opozici, proč se snaží pandemický zákon blokovat. To je jako kdyby zakazovali hasičům používat stříkačku,“ řekl v rozhovoru premiér.

Opozice vládě vyčítá, že novelou pandemického zákona si chce udělit pravomoci, jaké platí během nouzového stavu, jehož schvalování nynější vládní strany často kritizovaly. „Ale ty pravomoci se dají uplatnit jen když je pandemická pohotovost. Stát musí mít legislativní nástroj na pandemii,“ reagoval na kritiku Fiala.

Opozici se rovněž nelíbí, že novela není časově ohraničená, což se však nakonec změnilo. Premiér tvrdí, že původního návrhu se odstranilo, jelikož se politikům zdálo moc dlouhé. „Uznávám, že kvůli symbolickému významu to nebylo dobré. Takže jsme se dohodli, že tam časové omezení vrátíme, aby nepřekračovalo letošní rok,“ uznal však dílčí kritiku Fiala.