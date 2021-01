Žádný strach, nejsme Čína, říkala před rokem šéfka hygieniků. Dnes je vše jinak

K možnosti, že by pak došlo k výskytu pozitivních případů v Česku, uvedla v lednu loňského roku Gottvaldová, že „nemáme podmínky k tomu, aby se tady virus udržel.“

S častějším výskytem případů v sousedních zemích začali odborníci doporučovat zásady bezpečného chování, později se pak nastavila přísná pravidla. V době, kdy nebyl znám zdroj viru nebo způsob jeho přenosu, radila hygienička „mít k rizikům nákazy zdravý respekt“.

Vláda odvolala Gottvaldovou 12. března. Důvodem bylo podle premiéra Andreje Babiše to, že „paní hlavní hygienička nezvládla svoji práci a svoji pozici“.

Na začátku pandemie měl vůči nebezpečnosti viru pochybnosti i bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který připodobnil čtení zpráv o koronaviru ke „sledování katastrofického filmu“. „Pravděpodobnějším zabijákem“, který na Čechy číhal, byla podle něho běžná chřipka. A vyzýval, ať Češi nepodléhají panice.

„V té době tady řádila chřipková epidemie, takže jsem to tak bral, že v té době nebyl důvod k panice. Situace byla na území Číny a koronavirus se nikterak zásadně nešířil. Tak jsem to vnímal. Časem jsem pochopil, že je to reálné a nebezpečné. Koronavirus ukázal svou sílu,“ řekl Vojtěch v prosincovém rozhovoru pro iDNES.cz.

Přelomový únor

Se vznikem pandemie nepočítalo v lednu loňského roku podle Vojtěcha ani ministerstvo zdravotnictví.

„První případ v Evropě byl 27. ledna, do té doby jsme u nás na ministerstvu vůbec nečekali, že by z toho vznikla takové pandemie. My jsme historicky měli zkušenost s epidemií SARS, MERS, zikou či prasečí chřipkou. To všechno ale byly epidemie, které nakonec byly lokální, ať už v Asii, nebo v Jižní Americe a nerozšířily se celosvětově,“ řekl.

Ke zlomu podle něj došlo v polovině února, kdy došlo ke znatelnému zhoršení situace v Itálii. „Já i kolegové jsme možná do konce ledna předpokládali, že to bude spíše lokální epidemie. Tam, kde se to lámalo, tak to byla polovina února, kdy začaly výrazně růst případy v Itálii. To jsme věděli, že je to nevyhnutelné i z toho hlediska, že Itálie je oblíbená destinace pro Čechy na lyžování. Pak už to bylo otázkou času,“ uvedl Vojtěch.

A pak to přišlo

O několik týdnů později již Česko řešilo první případy, zavedla se přísná pravidla a první nouzový stav související s pandemií, během nějž došlo k uzavření hranic, škol či kulturních i sportovních událostí.

Nouzový stav poté vyhlásila vláda i na podzim loňského roku a od té doby se prodlužuje dál. V dané situaci už Vojtěch tlak na svou pozici neustál a 21. září podal rezignaci.

K zavedeným opatřením se kromě mnohých dalších vyjadřoval například i vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Balík.

„Zpočátku u nás přibývalo deset pacientů denně a dělala se tu kvůli tomu opatření, která na čtyři měsíce prakticky zlikvidovala republiku. A opatření byla přísnější, než na podzim, když tu přibývalo deset tisíc pacientů denně. Vím, že po bitvě je každý generál, ale prostě mi ta situace přišla přehnaně vyhrocená,“ porovnal opatření nastavená na jaře s podzimní situací v rozhovoru pro iDNES.cz.

Očkování jako možné řešení

Počet nakažených covidem-19 od březnového začátku epidemie choroby v Česku přesáhl 940 tisíc, počet zemřelých s koronavirem se pak dostal přes 15 tisíc. Dosažení posledního tisíce úmrtí přitom trvalo pouhých sedm dní.

Zmírnit tato vysoká čísla má pomoci očkování, ke kterému se již na konci loňského ledna vyjádřila právě Gottvaldová, kdy avizovala, že „díky poskytnutí genetické informace původce onemocnění z Číny vědcům je možné vyrobit vakcínu poměrně rychle“.

V současné době probíhá v České republice očkování občanů nad 80 let, kterých podle údajů statistického úřadu žije v zemi kolem 440 tisíc. Od 15. ledna se mohou registrovat v internetovém očkovacím systému.

Podle Babiše se jich zapsalo zatím asi 183 tisíc a z nich zhruba 100 tisíc čeká na přidělení termínu.