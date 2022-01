Raketový vzestup omikronu čekají odborníci už v příštích dnech

Rýsující se obrat vzhůru hlásí už i zdravotníci z terénu. „Omikron už asi jede. Soudě dle nárůstu dnešních pozitivnich testů a žádostí o PCR. Bolest v krku, rýma, dutiny. Někdy teplota, ale často bez příznaků. Pouze kontakty...“ napsala například v pondělí na Twitteru jedna praktická lékařka.

„I když se zdánlivě zdá, že se situace s covidem-19 zlepšuje, protože čísla klesají, tak je to klid před bouří, protože omikron se šíří Evropou. Omikron je v České republice. Omikron v některých krajích už je v komunitním šíření a my se na to pečlivě připravujeme,“ varoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na konci prosince.

Velký a rychlý nárůst nakažených očekává i bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Myslím si, že v prvních dvou týdnech nového roku dojde k prudkému nárůstu. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo,“ řekl v pondělí Prymula CNN Prima News.

V některých regionech začaly počty nově nakažených stagnovat, a to je podle Hajdúcha znamení toho, že lze očekávat pandemický obrat a opětovný nárůst už v prvním týdnu ledna. „Omikron představuje 10-15% nakažených, dominance dosáhne za 7-10 dní. Pokud můžete, zajděte si na 3. dávku, ještě to stihnete,“ napsal na svém Twitteru bývalý národní koordinátor pro testování na covid-19 Hajdúch.

V souvislosti s omikronem často odborníci zdůrazňují důležitost třetí dávky. „Deset zemí zvládlo naočkovat 40 a více procent své populace (posilující dávkou - pozn. redakce), Island a Čile dokonce nad 50 %…Je to aktuálně nejlepší ochrana pro zmírnění dopadu omikronu na nemocniční péči,“ napsal na Twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.

Také on varoval před rychlým nástupem omikronu v Česku na příkladu státu New York, kde počty hospitalizací v současnosti prudce stoupají. „I graf vývoje hospitalizací ve státě New York ukazuje, jaký trend nás s omikronem velmi pravděpodobně v lednu čeká…Kdo je však připraven, není zaskočen,“ napsal.

„Právě jsem ve státě New York a běží to tady dříve nikdy neviděným způsobem. Pozitivních případů v našem okolí prudce přibývá,“ reagoval na Maďara imunolog Zdeněk Hel. „Podle některých modelů má varianta omikron kapacitu infikovat až tři miliardy lidí v příštích třech měsících,“ varoval Hel.

Prudký nástup omikronu předpovídá ve svých scénářích Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. V posledních dnech roku 2021 tvořila varianta omikron deset až patnáct procent případů, zřejmě už v prvních deseti dnech nového roku to má být podle ÚZIS padesát procent. V druhé polovině ledna bude mezi novými přírůstky dominovat, očekává ústav.

Na vrcholu nové vlny ÚZIS předpovídá až sedm tisíc hospitalizovaných v jeden den, z nich více než 900 na jednotkách intenzivní péče. Denní příjmy budou kolem 900 nových a 110 na JIP. „Jsou to počty sice zvládnutelné naším robustním nemocničním systémem péče, ale jde o zátěž vysokou a v řadě regionů mohou být kapacity i zahlceny,“ varuje ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.

Kvůli strachu z varianty omikron vláda změnila do 17. ledna systém testování ve školách. Testují se všichni žáci bez ohledu na očkovací status nebo prodělání nemoci. Všichni žáci se také nově testují dvakrát týdně. Od 17. ledna se systém testování sjednotí s testováním ve firmách. I tam se budou testovat všichni zaměstnanci.

„Nepanikařme“

Nástup omikronu tak černě nevnímá expert na zdravotnické právo a vysokoškolský učitel Ondřej Dostál. Ty, kteří varovali před těmi nejhoršími možnými scénáři v průběhu Vánoc, označil za panikáře.

„Vánoce proběhly bez nouzového stavu i bez lockdownu. V denních datech vidíme za svátky významný pokles počtu nákaz, hospitalizací, zátěže JIP i úmrtí. Prostě na ‚tragédii nepředstavitelných rozměrů’ to už zas nevypadá. Quo usque tandem abutere, vy panikáři, patientia nostra?“ napsal Dostál. V překladu latinský závěr sdělení znamená: Jak dlouho budete zneužívat naší trpělivosti?

Dostál byl členem pirátského vládního týmu, který ale v prosinci opustil. Na Twitteru pravidelně zveřejňuje statistiky nakažených, kteří covid prodělali, a kteří ne. Podle Ivana Bartoše tím podněcuje k zpochybňování vědeckých názorů.