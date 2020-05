Kdo nepošle dítě do školy, o ošetřovné nepřijde, slibují ministerstva

Na konci května se budou částečně otevírat první stupně základních škol. Přítomnost žáků bude na dobrovolné bázi. Pokud zůstanou doma s rodiči, kteří se o ně budou starat místo práce, zůstane jim nárok na vyplacení ošetřovného.

Záležet bude právě na jejich rozhodnutí, zda s potomky zůstanou doma, nebo se vrátí do práce. Vyplývá to z vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) a mluvčí ministerstva školství Anety Lednové.



„Do konce školního roku je nastavena školní docházka na nepovinném principu. Je to docházka, která bude omezena. Vzhledem k tomu, že jde o nepovinnou školní docházku, tak pokud rodič se rozhodne, že ponechá dítě doma, tak ten systém mu to umožňuje, v takovém případě má mít nárok na ošetřovné. V tomto směru to zkrátka bude takto nastaveno,“ řekl Vojtěch.

Resort zdravotnictví i školství nicméně upozorňují na to, že je ošetřovné v gesci ministerstva práce a sociálních věcí.

„Jak mám informace, bude ministerstvo práce vycházet z toho, že výuka je nepovinná, a v takovém případě bude na rozhodnutí daného rodiče, jestli dítě pošle do školy, nebo ho do konce roku ponechá doma,“ uvedl ministr.

V minulosti se spekulovalo o tom, zda nárok na ošetřovné nezanikne spolu s posláním dítěte do školy. Ministr školství Robert Plaga (ANO) původně uváděl, že by rodiče, kteří dají dítě do školní skupiny nárok na ošetřovné mít neměli.

Do školy mohou žáci, kteří v rodině nemají člena z ohrožené skupiny nebo nesplňují kritéria rizikovosti. Fyzická výuka bude probíhat v početně omezených školních skupinách, paralelně bude také probíhat výuka na dálku pro děti, které zůstanou doma.