Koronavirus obohacuje slovník, termíny je ale nutné správně rozlišovat

14:35 , aktualizováno 14:35

Co je to COVID-19, jaký je rozdíl mezi epidemií a pandemií nebo co obnášejí protiepidemická opatření. V souvislosti s informacemi o šíření nového typu koronaviru se setkáváme s řadou epidemiologických a mikrobiologických výrazů, které popisují nejrůznější vlastnosti či situace. Slovníček pojmů zpracoval web Okoronaviru.cz