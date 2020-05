Vláda chystá zákon, aby udržela opatření proti koronaviru i po 17. květnu

Adam Vojtěch @adamvojtechano Hledáme cestu, jak po nouzovém stavu nadále ochránit občany před epidemií. Po poradě ústavních právníků @ZdravkoOnline, vnitra a vlády jsme začali psát speciální zákon pro boj s koronavirem. Bude dočasný a mimořádná opatření bude schvalovat vláda. Ve čtvrtek ho předložím na vládu oblíbit odpovědět

Sociální demokraté před tím řekli, že vláda může požádat Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu i po 17. květnu. A to proto, aby mohla dělat některá opatření k ochraně veřejného zdraví a aby mohla být přijata novela ústavního zákona o bezpečnosti, která by definovala i jinak než jako nouzový stav, ve kterém se nachází Česko kvůli koronaviru.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová ovšem namítla, že s možností žádosti o prodloužení nouzového stavu vláda nepočítá a že takový návrh ani nikdo ze členů vlády nedal.



„Jsou tady dvě možnosti. Buď čísla budou taková, že ta opatření nebudou potřeba, ale já za sebe si to nemyslím, nebo zkusit požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o týden či o dva týdny. Zavedl by se nový typ stavu, který by reagoval na speciální situace,“ řekl šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Představa je taková, že by tady byl další typ stavu, který by nějakým způsobem reagoval na to, co se děje teď,“ řekl Chvojka, který o tomto řešení mluvil s ministrem vnitra a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem.

Vláda se dostala do potíží, protože nouzový stav je schválen jen do 17. května, ale rozvolňování opatření proti šíření koronaviru si vláda naplánovala na delší dobu. Až 25. května se například naplno mají otevřít restaurace a lidé mají dostat šanci jít si zaplavat i do vnitřních bazénů.



Ministři se v pondělí neshodli na návrhu, který by posílil pravomoci ministra zdravotnictví po skončení nouzového stavu. Proti tomu stojí ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček oznámil, že připraví do čtvrtka návrh dalšího postupu formou novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Ten ale nelze projednávat ve zrychleném režimu a sociální demokracie o to ani nestojí. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka chce naopak hledat dohodu demokratických stran na novele ústavního zákona, tak aby některá omezení byla možná.

„Pandemický stav méně přísný než nouzový stav byl součástí našeho plánu budoucnost řešíme teď. Je to správný směr, jsme schopni jednat o parametrech toho řešení,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Pouhé prodloužení nouzového stavu ale nepovažují Piráti za možné řešení.

Šéf ODS Petr Fiala řekl, že je ochoten se bavit o vylepšení současné legislativy, pokud neumožňuje řešit aktuální situaci. „Buďme opatrní při posílení vlády,“ zdůraznil ale Fiala.