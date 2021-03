Hraní her či nefunkční mikrofon. Záškoláci podvádějí i při online výuce

Od začátku března jsou všechny děti, žáci i studenti zpátky na distanční výuce. Většina se jich učí z domova od poloviny října. Vůbec poprvé uzavřela vláda školy na jaře loňského roku, před necelým rokem. Tehdy ještě nebyla distanční výuka pro žáky povinná, což se po novele zákona s novým školním rokem změnilo a online vyučování se účastnit musí.



Za školu se dá chodit i od počítače. A to doslova. „Bylo velmi smutné slyšet, že žák šel místo hodiny nakupovat do obchodu a ostatní spolužáci ho viděli z okna,“ popisuje třiatřicetiletý dějepisář Michal, který je třídním učitelem osmé třídy jedné základní školy v Praze. Není to ojedinělý případ.