Antigenní testy jsou úlet, míní Hostomský. Šinkora by je zrušil úplně

Ten se staví hlavně proti používání antigenních testů, které vyhodnotí množství lidí jako falešně pozitivní. Podle něj to může mít množství falešně pozitivních výsledků tvrdé ekonomické dopady. Používání antigenních testů označil v CNN Prima News za úlet.

„Je to rok a půl stará taktika. Možná rozložíme vrchol omikronu o týden, ale za cenu velkých ekonomických ztrát,“ řekl Hostomský. Podle něj hrozí, že se do karantény dostane až třetina lidí a to i přes to, že jim nic nebude.

Testování ve firmách kritizuje i imunolog Jiří Šinkora. Podle něj není možné omikronu kvůli jeho velké nakažlivosti uniknout, proto by testování zrušil úplně. „Omikron je tak nakažlivá varianta, že napadne všechny. Komu je blbě, ať zůstane doma,“ vyjádřil se Šinkora v CNN Prima News.

Zrušili byste provádění antigenních testů? Ano 60 Ne 3

Naopak imunolog Václav Hořejší by testoval ještě intenzivněji. Nelíbí se mu systém testování žáků a studentů ve školách, kteří se nyní testují pouze jednou týdně. Podle něj by mělo smysl testování každý druhý den. „Pozitivní by šel do izolace, ale spolužáci by měli zůstat ve škole. Za další dva dny by se ukázalo, kdo je pozitivní. Ne, aby šla do karantény celá třída,“ uvedl Hořejší.

Vlna omikronu by měla vrcholit v tomto nebo v příštím týdnu, sdělil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. „Omikron silně dominuje, ale rizikové scénáře zátěže nemocnic se zatím nenaplňují. Sledujeme čísla denně a i díky velkému množství lidí, kteří absolvovali posilující dávku, je dopad na nemocnice slabý. Zátěž dokonce kontinuálně klesá,“ popsal situaci Dušek.

Například imunolog Hořejší se ale velké zátěže na nemocnice obává. „Přestože počet těžkých průběhů bude procentuálně nízký, při statisících nakažených denně se může naše zdravotnictví dostat do potíží,“ sdělil Hořejší.

Na to upozorňuje i náměstek ministerstva zdravotnictví pro covid Josef Pavlovic. I přes to, že nákaza omikronem má lehčí průběh, kvůli vysoké nakažlivosti může zasáhnout nemocnice ještě intenzivněji než předchozí vlny, varoval Pavlovic v pondělí na Rádiu Impuls.