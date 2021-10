Co vlastně v odpadních vodách sledujete?

Měříme množství jednoho konkrétního genu, který je součástí RNA viru SARS-CoV2. Ten se do odpadních vod dostává především ze stolice nakažených. Do určité míry se dá najít vztah mezi množstvím virové RNA a přibližným množstvím nakažených v populaci. Ale vztah není úplně jednoduchý a zřejmě se mění v čase.

Jsme zcela nezávislí na tom, jestli se lidé chtějí, nebo nechtějí testovat, případně jestli se cítí nemocní. V tomto směru máme realističtější data.