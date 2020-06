Odměny v první linii stále váznou. Dočkali se jen ve velkých nemocnicích

Návrh kompenzačního zákona schválila Poslanecká sněmovna, ještě se čeká na Senát. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že by v souvislosti se šířením koronaviru a proplácením ztrát pro nemocnice jen v rámci kompenzace mohly být náklady výsledku více než 30 miliard korun.

„Poskytovatelům zdravotní péče kompenzujeme ztráty ve výši 30,5 miliardy a současně navyšujeme úhrady o 5 miliard korun v souvislosti s vyššími náklady na péči o pacienty s onemocněním covid-19. Nemocnice z těchto 5 miliard zhruba 2 miliardy nad rámec plánovaných výdajů zdravotních pojišťoven. Dále máme vyčleněné další 3 miliardy korun v případě vyšší produkce v nemocnicích, které jsou určeny mimo jiné i na odměny,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Všechno závisí na schválení kompenzačního zákona Senátem. Část nemocnic odměny vyplácí, část vyčkává, protože jde v jejich rozpočtu o miliony navíc, které nemají. Například v brněnské fakultní nemocnici napsala skupina lékařů ministrovi otevřený dopis, že jejich příplatky jsou v řádech desítek korun. Nemocnice však podle mluvčího Pavla Žáry už peníze vyplácí.

„Vyplatíme zdravotníkům, kteří se podíleli a nadále podílejí na zvládání mimořádných situací v souvislosti s epidemií koronaviru, mimořádné odměny za měsíce březen, duben a květen. V měsíci červnu bude zaměstnancům vyplacena další odměna ve výši 3 850 korun. Odměny jsme vyplatily zpětně a dostali je jen ti, kdo pracovali v rizikových podmínkách v souvislosti s nemocí covid-19,“ vysvětloval Pavel Žára.

Velké státní nemocnice vyplácejí, menší čekají

Ministr Adam Vojtěch doporučil odměnit zdravotníky všem nemocnicím, kterou resortem přímo řízené. V této souvislosti především jsou to především fakultní nemocnice. A podle většiny námi oslovených fakultních nemocnic odměny vyplácí. Problém je u menších, krajských nemocnic - nemají na to peníze.

Tady na scénu opět přichází potřebné schválení kompenzační vyhlášky. Ředitelé a mluvčí krajských nemocnic, kteří nespadají přímo pod ministerstvo zdravotnictví čekají, jestli naslibované peníze do nemocniční kasy dostanou. „Teprve ze znění tohoto zákona budeme vycházet a vyplácet. Nicméně zatím to vycházelo na obrovská čísla,“ řekl pro MF DNES ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Fakultní nemocnice vyplácejí na odměnách miliony až desítky milionů korun. Například Fakultní nemocnice v Olomouci vyplatila 5 milionů korun, nemocnice v pražském Motole skoro 24 milionů korun.

Odměny zdravotníkům v souvislosti nemocí covid-19 Nemocnice Vyplacené odměny Snížení provozu FN Královské Vinohrady cca 47 milionů korun - VFN v Praze cca 10 milionů korun cca o 65 % FN Brno 10 135 905 korun cca o 60 % FN Olomouc cca 5 milionů korun cca o 80 % FN Hradec Králové cca 15 milionů korun cca o 60 % FN Plzeň cca 40 milionů korun cca o 50 % FN Ostrava cca 17 milionů korun cca o 50 % FN Motol 23 697 332 korun

cca o 70 %

Zdroj: Průzkum iDNES.cz mezi fakultními nemocnicemi

Dovolená zdravotníkům zůstane

Nemocnice jsou placení podle výkonů a dostávají peníze v průběhu roku od zdravotních pojišťoven v rámci záloh. S nižším provozem by tak měly jednotlivé špitály dostat také méně peněz a museli do konce roku ztrátu „dohánět“. To se má podle nemocnic i ministerstva týkat maximálně odložených operací. Pojišťovny podle resortu zálohy i přes covid-19 vypláceli dál v plné výši.

S penězi od pojišťoven počítá například vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Byli jsme ujištěni ze strany pojišťoven, že ke krácení nedojde,“ dodala mluvčí Marie Heřmánková.

Pokud by se tak nestalo, musely by nemocnice výpadek během pandemie řešit například zvýšeným provozem. Více práce by tak měli zdravotníci na odděleních, kteří se přímo nestarali o pacienty nakažené koronavirem. Konkrétně na ně a odměny už ovšem zákon nemyslí.

„Nemocnice budou mít dostatek finančních prostředků. Je na jejich rozhodnutí, jaké další zaměstnance odmění,“ slibuje ministerstvo zdravotnictví. To také ujišťuje zaměstnance nemocnic, že už nebude omezovat vybírání dovolených, které se vztahovalo jen na kritickou fázi epidemie u nás, která je podle resortu zažehnaná. Omezování dovolených neplánuje ani žádná z oslovených nemocnic.