Další vakcíny mají zpoždění, dorazí až na Silvestra. Zdržela je logistika

V neděli se začalo očkovat v prvních čtyřech nemocnicích v Praze a dvou v Brně. Na polovinu se mezi obě metropole rozdělilo 9 750 očkovacích dávek. Brněnské fakultní nemocnice se podělily s dalšími nemocnicemi v kraji.

S vakcinací zdravotníků tak musí počkat například v Ústí nad Labem, kam mělo dorazit 975 kusů vakcíny. Kdy přesně očkovací látka dorazí, není podle hejtmana Jana Schillera jasné.

„Mají nám dát vědět dopředu dva až tři dny a to se nestalo. Oficiálně jsme žádné vyjádření nedostali, ale samozřejmě komunikuji s Krajskou zdravotní a vypadá to, že to dostaneme později,“ řekl hejtman s tím, že připravené už jsou seznamy zdravotníků, kteří se nechají očkovat. Podle hejtmana se jich hlásí tolik, že někteří vakcínu možná dostanou až z druhé dodávky.

Čekalo se v pondělí, vakcíny dorazí do konce roku

Podobně je na tom i Moravskoslezský kraj. Podle tamního hejtmana Iva Vondráka první dávka dorazí i k nim až 31. prosince.

„Všichni jsme čekali, že první dávky vakcíny dojdou v pondělí. Situace se ale změnila a vyvíjí se nepříznivě. Firma zatím nedodá požadované vakcíny nejspíš ani v úterý,“ prohlásil Vondrák.



Podle mluvčí FN Brno Veroniky Plaché měla dodávka původně v úterý dorazit do Brna, ale zpozdila se. V současnosti se počítá s tím, že až dorazí, pošlou ji do Ostravy.

„Pro nemocnice bude určeno čtyři tisíce vakcín a zbytek pro sociální zařízení,“ řekl hejtman Vondrák o dodávce. Očkovací látku dovezou do ostravské fakultní nemocnice, kde ji hluboce zamrazí. Odtud ji hasiči rozvezou do nemocnic. Očkování bude dobrovolné a a jako první ji dostane 17 tisíc zdravotníků a asi 10 tisíc pracovníků v sociálních službách.



Pak by se měla začít očkovat veřejnost. Očkovat by se mělo hlavně v 17 nemocnicích v kraji.

„Očekáváme, že pak do toho vstoupí i praktičtí lékaři. Ti ale až v době, kdy budou očkovací látky nevyžadující hluboké zamrazení,“ uvedl Vondrák.

Očkovací centrum by podle Vondráka mohlo vzniknout na výstavišti Černá louka, obává se ale nedostatku zdravotníků. „Ti jsou nyní potřeba v nemocnicích,“ uvedl. Vakcínu od společnosti Pfizer je nutné skladovat při teplotě minus 70 stupňů Celsia.

Zpoždění dodávek hlásí i Evropa

Dodávka stovek tisíc vakcín společností Pfizer a BioNTech se v pondělí zpozdila i do států Evropské unie. Důvodem byly podle výrobce „malé potíže s logistikou“. Problém se ale již podařilo vyřešit, sdělila firma Pfizer. Zpoždění v distribuci vakcín v pondělí hlásilo španělské ministerstvo zdravotnictví s tím, že zpoždění se týká i dalších sedmi unijních států. O jaké konkrétně jde, Španělsko nesdělilo.

„Přeložili jsme odeslání menšího počtu našich dodávek. Záležitost s logistikou se vyřešila a tyto dodávky se nyní odesílají,“ uvedla farmaceutická společnost a zdůraznila, že nešlo o výrobní problém.

Španělsko, které podobně jako převážná většina unijních států začalo v neděli s očkovací kampaní, v pondělí očekávalo dalších 350 tisíc dávek vakcíny, které však dorazí až v úterý. Stejný počet by jich jihoevropská země měla dostat každý týden po následující tři měsíce.



Převoz vakcín z továrny Pfizeru v belgickém Puursu do států EU, a tedy i do Česka, je logistickou výzvou, uvádí CNN. Látka totiž musí být uskladněna při teplotě minus 70 stupňů Celsia, a to včetně převozu.



„Distribuce prvních 200 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech by měla být ve státech Evropské unie hotová do září 2021,“ uvedl v pondělí mluvčí Evropské komise.