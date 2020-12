Očkovat se budou muset i ti, kteří už covid-19 prodělali, říká virolog Hirsch

Profesor Ivan Hirsch je skeptický ve vývoji pandemie v České republice. Předpokládá, že během svátků nebo krátce po nich přijde třetí vlna epidemie. „Je to poměrně reálné. Děti přes Vánoce nebudou chodit do školy.“

Tím se podle něj sice sníží jedno z ohnisek nákazy. „Ale na druhou stranu rodiny budou pohromadě, včetně bezpříznakově nakažených dětí. Budou s prarodiči, blízko sebe, bez roušek. Ale rád se nechám překvapit. Nenastalo by to, kdybychom se chovali zodpovědně jako obyvatelé v jihovýchodní Asii. Ale na to jsou Češi příliš individualističtí.“

Očkování bývalých pacientů s covidem-19

Očkovat se podle profesora Hirsche budou muset nechat i ti, kteří už si onemocněním covid-19 prošli. Vzhledem k tomu, že u většiny vakcín budou muset lidé projít opakovanou aplikací, dá se podle virologa předpokládat, že u těch, kteří už infekci prodělali, by mohla stačit pouze jedna dávka. „Bylo by to příznivé, ale nedá se to říct s jistotou.“

Celý Rozstřel v podcastu:

Ivan Hirsch v Rozstřelu hovořil i o kvalitě ruské vakcíny Sputnik, kolem které se podle něj vznáší řada otazníků. „Design ruské vakcíny je velice podobný designu společnosti AstraZeneca a společnosti Johnson and Johnson.“

„Na ruské vakcíně nic špatného nevidím, ale nedůvěru mám k administrativní části vývoje Sputniku, tedy že se přeskočila třetí fáze testování,“ což by podle virologa mohlo zpochybnit bezpečnost ruské vakcíny.

Očkování může vyvolat nové mutace

Podle virologa je v souvislosti s vývojem vakcín velmi málo překážek, které by mohly současný boj proti koronaviru zhatit. Nebezpečí vidí v jediném bodě. „Co by nám mohlo situaci komplikovat jsou mutace, které se vyvinou v důsledku vakcinace.“

Studie podle Hirsche zatím ukazují, že protilátky, které se vytvářejí u očkovaných lidí, jsou schopny neutralizovat virus u dvaceti různých mutací. „Ale nedá se na druhou stranu říct, jak se po očkování začne virus množit v nových podmínkách.“

„Teď virus nemá významného protivníka,“ varuje Hirsch. „Populací projíždí jako nůž máslem. Ale když se začnou proti němu v důsledku očkování vytvářet protilátky, tak on si začne vytvářet mutace, které by to mohly obejít. Ale to se dá těžko předvídat. Podobně se chová virus chřipky, proti kterému se musí každý rok udělat nová vakcína kvůli mutaci. Protilátky máme pouze proti starým chřipkám.“

„Důležité je ale to, že tento virus mutuje až čtyřikrát méně rychle než chřipka a osmkrát méně rychle než HIV. Geneticky je tedy relativně stabilní. Uvidíme, co ukáže vývoj,“ uvádí virolog.

Jak bude dlouhá ochrana?

Důležité je podle něj i to, jak dlouho bude lidi vakcína chránit. „Můžeme být vakcinováni každý rok, možná půl roku, ale to by bylo logisticky obtížné.“ Jak dlouhá bude ochrana proti koronaviru, to podle virologa ukáže až praxe.

Nejhorší na onemocnění covid-19 je podle virologa skutečnost, že má obrovské množství bezpříznakových jedinců, kde infekce není patrná. Dá se tím velice obtížně dohledávat. Má přitom velice nízkou smrtnost a rychle se šíří v populaci.

„Co se od začátku nevědělo je fakt, že je u covidu-19 možná opakovaná infekce,“ vysvětluje Hirsch. „Teď jsou i případy, že se lidé nakazí po jednom měsíci.“

Očkování proti HIV?

Před několika dny Austrálie odepsala slibného kandidáta na vakcínu proti koronaviru poté, co testy ukázaly, že dobrovolníci vykazují falešnou pozitivitu na HIV. „Jeden typ protilátek, které se vytváří proti koronaviru, je velice podobný protilátkám, jež se vytváří proti HIV.“

„Ale tyto protilátky HIV zastavit neumí,“ lituje Hirsch. „Navíc lidé, kteří by je měli, by museli být označení, že jsou HIV pozitivní. Ve skutečnosti by však byli falešně pozitivní.“

Ivan Hirsch se v minulosti podílel ve Francii a Spojených státech na výzkumu vakcín proti AIDS. „Byl jsem tomu velice blízko. Ale ta poslední vakcína proti AIDS, která se vyvíjela, byla myšlenkově podobná té vakcíně, kterou vyvíjí (proti covidu) AstraZeneca.“

„Bylo to na základě adenoviru, testovalo se to v Jižní Africe. Ale bohužel neumíme cíleně vystavět imunitní systém tak, abychom byli proti viru HIV chráněni,“ vysvětluje Hirsch.

Virolog se v Rozstřelu zamýšlel i nad tím, zda je Česko na vakcinaci logisticky připravené, hovořil o problémovém skladování vakcín a vyvracel také řadu desinformací, které v souvislosti s očkováním zaznívají ve veřejném prostoru.