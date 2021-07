Těhotným vakcinace neuškodí, prodělávání nemoci je horší, říkají lékaři

„O očkování jsem uvažovala, ale nakonec ne dlouho. Probrala jsem to se svým praktickým lékařem, gynekologem i kardiologem, kteří se shodli, že by to pro mě bylo lepší. Jen jsem nechtěla jít mezi prvními. Upřímně jsem chtěla vědět, jak první očkovaní dopadnou,“ popisuje dvaatřicetiletá Klára Dostálová, která je v šestém měsíci těhotenství. Léčí se s vysokým tlakem, a patří tak mezi rizikové pacienty.