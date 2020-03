V Praze přistálo druhé letadlo Smartwings. Přivezlo dva miliony roušek

O příletu informoval na Twitteru předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Další zdravotnický materiál přiveze v úterý do Pardubic velkokapacitní letoun An-124 Ruslan.



V České republice je nedostatek zdravotních ochranných prostředků. Stát je nyní nakupuje v Číně, se kterou se dohodl na zprovoznění leteckého mostu, v jehož rámci se budou pomůcky převážet.

Vedle Smartwings je do něj zapojena také letecká společnost China Eastern, první její letadlo přiletělo do Prahy v pátek, další v neděli. Letadla s ochrannými pomůckami by podle ministerstva vnitra měla v Česku přistávat zatím šest týdnů.

Společnost Smartwings má se státem smlouvu na vyslání celkem sedmi letadel. První dorazilo do Česka v pondělí zhruba hodinu po půlnoci, dovezlo milion roušek a další zdravotnický materiál. O přesném termínu dalších zatím jasno není, Smartwings však počítá s pravidelnými intervaly v následujícím období.

Letadla skupiny odletěla ve směru do Číny už ve čtvrtek po půlnoci, kvůli problémům se získáním potřebných povolení však musela čekat několik dní v Novosibirsku. První z letadel mohlo do Číny až v neděli.



Ministerstvo obrany využívá k přepravě zdravotnického materiálu velkokapacitní letoun Antonov An-124 Ruslan. První ze strojů dorazil do Česka už v sobotu, přivezl přes 100 tun zdravotnického materiálu. Další spoj, s kódovým označením Condor 2, přistane dnes v Pardubicích.

Česko plánuje za nákupy zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

