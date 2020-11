Lidé nakupují spíše průběžně, návštěvnost však v sobotu vzrostla

Tento týden pro české zákazníky znamenal dva zavírací dny potravin. Ve středu byl státní svátek, dnes je první neděle, kdy podle nového vládního opatření proti šíření koronaviru platí zákaz maloobchodního prodeje.

Do hypermarketů Globus podle jejich mluvčí Lutfii Volfové přicházelo více lidí od čtvrtka. Návštěvnost vzrostla zhruba o 17 procent. „Díky našim velkým plochám hypermarketů nedocházelo k žádné koncentraci lidí. Lidé ve velké míře nakupovali se skenery a naší mobilní aplikací, což pomohlo na velké nákupní ploše zákazníky rozptýlit,“ uvedla Volfová. Zákazníci, pokud je to možné, by podle ní měli chodit nakupovat sami, nikoli ve dvou, jak umožňuje vládní nařízení.

Zájem je podle Volfové nadále o čerstvé i trvanlivé potraviny a také o drogerii. Stoupl podle ní zájem o alkohol, prodeje piva a vína vzrostly přibližně o 30 procent nad běžné dny, dodala.

V Penny se návštěvnost v předchozích dnech v jednotlivých prodejnách lišila, v průměru však vzrostla o pět až deset procent. „Čísla z posledního týdne tak ukazují, že lidé prodejny navštěvují méně často a zároveň nakupují větší objemy,“ řekl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík. Nákupy po celý týden včetně soboty byly podle něj bez problémů.

Vláda tento týden rozhodla, že o nedělích mohou být otevřené pouze čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a ve zdravotnických zařízeních. Fungovat mohou také obchody s pietním zbožím, činnost je povolena kameníkům. Stravovací provozy mohou připravovat jídlo s sebou.

V dalších dnech je povolen provoz vybraným obchodům, jako jsou potraviny, drogerie, lékárny, optiky či květinářství. Fungovat mohou maximálně do 19:59.